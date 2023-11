dorh na aparatima Nit faks-mašina, nit printera, nit CD čitača. Još samo telefone da im isključe i kriminalci su na konju

To što DORH nije uočio sukob interesa vrijedan 1,3 milijuna eura kad je naručivao vještačenje protiv Ivice Todorića ne znači da ne može uočiti novu tendu na terasi Josipe bivše Rimac. Takve stvari njima nikad ne promaknu. Otkud njoj tenda, tko je platio, tko je montirao, cijeli USKOK se bacio na to. Rezultat istrage o tendama i žaluzinama DORH je objavio baš na isti dan kad je Visoki Kazneni sud objavio njihov fijasko u procesu protiv Todorića. Tako da s tuđom tendom mogu zakloniti svoj fijasko. Osim toga, dekanica je zadarskog sveučilišta posredovala u zahtjevu jedne građevinske tvrtke da se poništi javni natječaj za obnovu Studentskog doma u Zadru kako bi tvrtka mogla povući svoju bankovnu garanciju od 200.000 eura jer građevinski radovi očito nisu išli po obećanom planu. Ali ako ima ijedan naručitelj i izvođač radova kojemu ovih godina građevinski radovi idu po planu eto nek se javi u DORH pa da mu Zlata Hrvoj Šipek uruči odlikovanje Zlatne mistrije s Uskočkom lentom. S druge strane kad treba otkriti kako doista nestaju javni novci ili kako recimo ministrica kulture milijunske poslove dodjeljuje bez javnog natječaja. to onda nije posao za DORH pa se takvim slučajevima mora baviti Europsko tužiteljstvo. Na što je DORH spao govori i slučaj premijerovog najbližeg suradnika Marka Milića. Naime zbog SMS porukiranja s direktorom Hrvatskih šuma Krunoslavom Jakupčićem iz kojih je bilo razvidno da Milić u Hrvatskim šumama sređuje posao nekom svom frendu Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa povelo je postupak da ispita je li Milić time prekršio zakon i zloupotrijebio svoju funkciju. Pa je zatražilo od DORH-a da im dostavi ispis tih poruka koje su također iscurile iz afere Rimac kao i poruke iz Afere Tenda. Ali kako prenosi Nacional DORH im je odgovorio 'joj, mi to više nemamo to je sve na optičkom disku koji smo poslali na Županijski sud', a na Županijskom sudu kažu 'joj mi to imamo, ali ne možemo vam dati ispis tih poruka jer se sve nalazi na optičkom disku'.