HEPI - ZA POVRAT OPTIMIZMA! Novi direktor HEP-a slučajno se zove kao HEP, po djedu Srećku. Je li mu to pravo ime? 'Ne pitajte gluposti'

Nadzorni odbor HEP - a održao je danas svečanu sjednicu i razriješio dosadašnjeg predsjednika Uprave Franu Barbarića. U znak zahvalnosti za dosadašnji rad Nadzorni odbor uručio mu je građevinsku dozvolu a uz građevinsku dozvolu Barbariću je uručena i kartica za plin s oko milijun kubika plina na njoj, po cijeni od jedan cent. Istodobno je Nadzorni odbor HEP-a imenovao i novog direktora HEP-a . Tu je čast dobio g. Hepi Pavlović. Novog direktora HEP-a javnosti i medijima predstavio je resorni ministar Milijan Milić. Novinarka ga je pitala je li mu to pravo ime. "Imao sam osjećaj da ćete mi postaviti to ime. Dobio sam ime po djedu, on se zvao Srećko", objašnjavao je novi predsjednik Uprave, a onda ga je prekinuo resorni ministar i upozorio novinare da ne postavljaju glupa pitanja. Što je još otkrio i je li kvalificiran za ovu poziciju, doznajte u nastavku.