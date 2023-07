STOP NASILJU NAD ŽENAMA! Od ovog užasa Hrvatska se neće skoro oporaviti. Tko je tu lud i kome noge smrde?

Što je ovo, otkud ovo, je l' to djevojka iz folklornog ansambla u Grahovu? Je l' možda riječ o sceni iz nekog katoličkog pedofilskog porno filma? Riječ je o novom modnom trendu, ballet-core se zove. To je kombinacija balerinki i visokih čarapa. Jer je netko odlučio da balerinke na ženama same po sebi nisu dovoljno grozne, nego 'ajmo na njih dodati još i čarape za balet, takozvane, štucne. Tko je manijak koji se toga sjetio ne znamo, ali ta grozota je takorekuć došla niotkuda i evo je osvanula je tu među nama i prijeti se proširiti kao najgora mentalna bolest. A mogla bi i na potenciju utjecati, gore nego PTSP. 'Zaboravite na cipele, ovim sandalama su svi zaluđeni', kažu stručnjaci za mentalno zdravlje na našim portalima. Koje cipele, gdje su tu cipele, zna li više itko kako izgledaju cipele, a kako sandale? Tko je tu lud, a kome noge smrde?