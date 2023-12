MOST NA RIJECI KAJ Pohod hrvatske vojske na obnovu! Tri i pol godine od potresa uspjeli postaviti jedan pontonski most

Na obnovi u krapinsko zagorskoj županiji je viđen i novi ministar obrane Ivan Anušić. On je naime došao čestitati pripadnicima inženjerske pukovnije koji su nakon 3 i po godine od potresa postavili jedan pontonski most kako bi bager konačno mogao doći do jedne kuće s crvenom naljepnicom i srušiti je. Dakle evo združenim naporima vojske, države i lokalnih vlasti, uz milijardu eura Europske unije, u Krapinsko zagorskoj županiji je stradalnicima od potresa nakon tri i po godine od potresa napravljena jedna nova kuća, jedna montažna kuća i evo napravljen je jedan pontonski most. Dakle, sve se može kad se hoće pa ni Jakuševčani ništa ne trebaju brinuti. Samo nek se opuste i .. čekaju novi odron