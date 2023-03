NAUČITE IH POPSHOP - Pohvali se znanjem novo-hrvatskog!

Konačno imamo nove hrvatske riječi. Još od kako je Nikola Tesla napustio Smiljan Hrvati nisu znali kako nazvati adapter za struju. Doduše zvali su ga baš tako kako se zove - adapter, ali nekako su osjećali da to nije to, da to nije dovoljno hrvatski a ako je išta na svijetu hrvatsko onda je to struja, cijeli svijet zna da ju je izmislio naš čovjek, Srbin. I evo sad je to to, svi Hrvati koji koriste adapter sad konačno mogu odahnuti, kad budu uštekavali laptop u struju, srpsku struju, koristit će hrvatski prestrujnik. Dakle ne može više nitko do struje bez nas. Bez našeg prestrujnika