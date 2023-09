ČEDNE BUDITE! Predane molitve kkečavaca za podređivanje žena muškoj volji urodile su plodom

Predane molitve za podređivanje žena muškoj volji, koju skupina katoličkih vjernika već mjesecima upućuje s glavnog zagrebačkog trga, napokon su došle i do službenih organa Republike Hrvatske smještenih u Gospiću. Dvojica policajaca inspirirani, očito, idejom da žena ima da sluša, a ako ne sluša, onda treba da ju se bije i siluje. Pogotovo ako se izazovno oblači, kako to kažu dobri molitelji s Trga. Jer time izaziva, a ako izaziva… onda jel'… može da ju se bije i siluje. Dakle, dvojica ličkih policajaca su učinila sve što se od njih u takvim slučajevima traži, ali eto nadležne pravosudne institucije za njihov vjerski čin nisu imale razumijevanja pa su privedeni i zatvoreni, ali treba vjerovati da će do kraja mjeseca biti pušteni. Tako da stignu na iduću molitvu u Zagreb. Da vide jel' ima i neka Zagrepčanka da izaziva, ne daj Bože.