Glupost kuca na vrata Predizborna spekulacija: Tko će s kim u krevet? Kad je Peđa Grbin kleknuo Sandra Benčić pobjegla glavom bez obzira

Tko će s kim u krevet - to je sad glavna predizborna spekulacija. Nikola Grmoja odlučio je leći s najvećim. Toliko je nahvalio Grbina da bi ga, veli, i progutao koliko mu je dobar. Bon Apetit! što bi rekli. Mogla bi to biti dobra aperitivna koalicija. Ali premda se sad svi kao nešto zgražaju Grmoja je zapravo samo rekao ono što će svi raditi. Svatko od njih će za komad vlasti biti spreman leći sa svakim, svatko će ga svakom gutati, trpati, drpati, i sve drugo što se već u krevetu radi. Jedino se sad Grbin pravi malo fin pa on kao ne bi ako oni ne potpišu da će biti skupa. Evo kod SDP-a nema seksa prije braka. Dobro je rekao Grmoja, SDP kao desni centar. Kao da idu na bračne seminare kod don Stojića. Pa bi mogli subotom i na klečanje. Jer ti će stvarno morati klečati da bi nekog dobili u koaliciju. Možemo! ih je odbilo tako da je to čak i na televiziji bilo neugodno za gledati. Kad je Peđa Grbin kleknuo pred nju, Sandra Benčić pobjegla glavom bez obzira.