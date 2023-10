SVI SU LUDI ZA AP Prijovićka 5 puta u Areni! Oliver da se digne iz groba ne bi to uspio. Ma da se i sam Isus digne pitanje bi li i on

Dino Merlin je dosad držao rekord s 4 koncerta zaredom u Areni, a evo ova srpska Prija je nadmašila i tog bosanskog čarobnjaka. Ne samo to, u Zagrebu je nadmašila i samu sebe iz Beograda. Jer u Beogradu je rasprodala tri Arene. A u Zagrebu evo pet. Što opet dokazuje da su Hrvati veći Srbi od Srba. Taman i da se Oliver Dragojević sad ko Isus digne iz groba i najavi koncert u Areni, ne bi uspio rasprodati pet Arena zaredom. Ma da se i sam Isus digne, pitanje je bi li i on. Do kraja ove emisije biti i šesta bez brige. U upravi Arene Zagreb već razmišljaju da Aleksandra Prijović bude dio stalnog postava Arene. Dakle da stalno nastupa, da svaki dan ima koncert pa da vidimo dokle to ide.