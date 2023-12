KAD ĆE NA ULICE? Rimac probio sve obećane rokove, na robotaksijima se već 2 godine ne radi ništa. A oni samo što nisu...

Što se tiče vijesti iz medija na Rimčevim robotaksijima se već dvije godine ne radi ništa, ali će zato već za dvije godine na zagrebačkim ulicama biti stotine robotaksija. Tako izgleda situacija s robotaksijima popularnog hrvatskog izumitelja Mate Rimca kad se čitaju hrvatski mediji. Naime portal Index je u velikom tekstu objavio kako Rimčeva firma Project 3 Mobility u ove dvije godine po pitanju Robotaksija još ništa nije napravila, što smo doduše znali i bez toga, o tome smo u Stanju nacije govorili još prije dva i po mjeseca, ali onda je idući dan nakon Indexa osvanuo Jutarnji list koji u potpunoj ekstazi objavljuje kako će uskoro zagrebom voziti stotine rimčevih robotaksija. Ali ni Jutarnji ne izmišlja svoju priču. Tu je priču naime usvojila Vlada prema čijem je izvješću Rimčeva tvrtka napravila specifikacije i plan isporuke prvog vozila koje bi trebali vidjeti već na godinu. I što je najbolje vjerojatno su i jedni i drugi u pravu. Do sad se doista nije napravilo ništa, osim što je Rimac probio sve obećane rokove, ali je isto tako moguće da Zagrebu uskoro bude isporučen nekakav prototip prvog robotaksija. Jer za razvoj Robotaksija Mate Rimac i drugovi su od Vlade i EU fondova uzeli 197 milijuna eura. Pa za te pare nešto će valjda uspjet sastaviti. Ako ništa drugo uvijek mogu uzeti neki već gotov robotaxi i malo ga prefarbati. Ne bi bi bilo prvi put da netko nekog ovdje prefarba. E ali kakav će to biti robotaksi, gdje će on sve moći i smjeti voziti, po kojim to zagrebačkim ulicama, uz pomoć koje i čije infrastrukture, gdje će se puniti, tko će ih puniti i održavati, po kojoj cijeni i tko će to sve i od čega platiti? O tome nitko nema pojma niti ikoga briga niti itko ikoga pita. Ali za 197 milijuna eura bi valjda vrijedilo nekog nešto o tome i pitati.