Svete Hrvatske šume: Radi čovjek novu Noinu Arku. Zadnji put smo ukrcali neke majmune i vidi šta je ispalo

Inače, vjerojatno ste primijetili kako u zadnjoj seriji poruka s Krunoslavom Jakupčićem o podjeli drvnih kvota raspravlja rektor riječke katedrale monsinjor Matija Matičić, koji se također poziva na Andreja, tj. na našeg Stribora - gospodara šume i sveg šumskog svijeta.

Matičić u porukama piše: "Samo neka bude kako smo se 3. svibnja i dogovorili i bit će sve u redu. I rekao sam Andreju da ste pravi čovjek na pravom mjestu, jer me je Vaš pristup na sastanku iskreno oduševio… Božji blagoslov Vam želim i molim. Matija“,

Jakupčić: "Hvala lijepa, također".

Matičić: "Dragi Kruno, hvala Vam za ugovore. Javio sam Andreju da je za sada sve u redu i veliko hvala za pomoć i zalaganje".

Ovo je, inače, samo jedna od desetak poruka koje je objavio tjednik Nacional, a u kojima s direktorom Hrvatskih šuma o kvotama drvne mase, ali i o kvaliteti te drvne mase za pojedine drvoprerađivače u Gorskom kotaru, raspravlja rektor riječke katedrale. U crkvenom, kanonskom svijetu, rektor katedrale, zapravo, znači isto što bi u ovom našem svjetovnom jeziku značilo upravitelj katedrale, zapravo točnije menadžer katedrale, jer sad su svi menadžeri pa bi onda i monsinjor Matičić bio menadžer katedrale.

Zašto se, pored svih onih iz HDZ-a i kabineta Andreja Plenkovića, još i Crkva uplela u to tko će dobiti koliko drvne mase i kakve kvalitete će ta masa biti, još nije posve jasno.

Jedni kažu da Crkva ne može dozvoliti da HDZ dila drvima na njezinom teritoriju bez njezinog znanja u njezinim šumama. Jer ne zaboravimo nekad su to bile, ne hrvatske, nego Crkvene šume. Crkva je tu bila i prije HDZ-a i prije Hrvatske. I prije HDZ-a se počela baviti tim poslom. Dilanjem trupaca.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Samo u to doba je još bilo nekog reda, znalo se - desetina trupaca ide Crkvi, desetina državi, desetina feudalcu i to je to.

Sad bi svatko desetinu. I Crkva i država i feudalci i općina i grad i županija i HDZ, svi bi desetinu a više ni desetina nije dovoljna, pa daj ovome ovoliko onome onoliko, nije ni čudo da je toliki promet tih SMS-ova.

Da svatko dobije svoj komad šume, nama ni Amazonske prašume ne bi bile dovoljne. Posjekli bi ih brže nego Bolsonaro.

Teolozi, pak, kažu da se monsinjor Matičić uključio u bitku za goleme količine trupaca iz Hrvatskih šuma jer Kaptol priprema projekt Biblijskih razmjera.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Jer vidite kuda svijet ide. Potres u Turskoj, rat u Ukrajini, nestašica nafte, poskupljenja, euro, Zambija, transrodni roditelji, neobični znakovi na nebu… Sigurno ste i sami ovih dana bar jednom rekli kako sve ide kvragu. E da, i ide.

Cijeli svijet ide kvragu. I zato monsinjor Matičić kod Jakupčića inzistira na tim trupcima.

Gradi čovjek novu Noinu Arku. Ali ne za svakoga. Zadnji put smo ukrcali neke majmune i vidi šta je ispalo.