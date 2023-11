SEKSUALNI ODGOJ U PRAKSI Vodič za studente: Što upisati da budete zlostavljani i kako preživjeti ispipivanje?

Pipkanje i seksualno uznemiravanje studenata i studentica izgleda su redovni dio nastave, pa je tako bilo i kod vukovarskog profesora i liječnika Dragana Manojlovića. Općinski sud u Osijeku osudio ga je na 3,5 godine zatvora zbog silovanja u pokušaju i bludnih radnji protiv jedanaest osoba, uglavnom studenata fizioterapije. Dirao ih je po spolovilima, mazuckao vazelinom i tako valjda provodio praktični dio nastave. Na sudu je uskliknuo kako mu to sve smještaju jer je on 'ugledni HDZ-ovac!'. Kakvi su tek onda neugledni HDZ-ovci ako su im ovakvi ugledni. No prosvjed studenata Akademije dramske umjetnosti urodio je plodom. Na sjednici Vijeća Akademije izglasano je nepovjerenje profesoru Ozrenu Prohiću. On se studentima ispričao, ali nije ponudio ostavku. Odlukom Vijeća maknut je s nastave, i sa studentima više ne smije raditi. Sada naizgled vlada mir u Akademiji.