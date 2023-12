NE BUDI ŠKRT, BOŽIĆ JE Založite zub, bubreg ili muža za debrecinku! Cijene na adventu građane bacaju u očaj, ali zato je tu adventski bankar

Kao i sve informativne emisije i mi završavamo u blagdanskom ozračju, s nekom dirljivom adventskom pričicom. Podsjetite se blagoslova koji nam donosi Božić i ovo vrijeme ljubavi prema našim bližnjima, prema čovjeku. Jer u ovo doba važno je svakom čovjeku, svakoj osobi doći do njezina srca, odnosno do njezina novčanika, ali to je ovih blagdanskih dana isto. I ove godine brojni Zagrepčani jedva su dočekali advent, ali božićnu atmosferu pokvarile su visoke cijene baš svega. Natjerale su ljude na očajničke poteze, ali jedan poduzetnik uvidio je priliku za zaradu. On je Adam Goldscheisen i prodaje hipotekarne kredite. Sve što trebate je založite jedan zub, bubreg, rožnicu. "Znate kako se kaže - obitelj koja se zaduži skupa, zauvijek ostaje skupa", poručio nam je.