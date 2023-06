PENZIONERI NA ULICAMA Zašto je štrajk umirovljenika najopasniji? Oni se ne boje ničega jer nemaju što izgubiti: Sve su već odavno izgubili

Svima su,eto, u Hrvatskoj došli bolji dani. Državni službenici dobit će nikad veće plaće. I medicinske sestre će dobiti povišicu i liječnici i suci i pravosudni službenici, svima je procvalo. I Nepalcima će biti bolje za šalterom nego za lopatom. Evo i Srbima krenulo, svima krenulo osim umirovljenicima. Danas je u Hrvatskoj bolje biti Srbin nego umirovljenik. Politička platforma Umirovljenici zajedno najavljuje štrajk i prosvjed.Vlada je na ovo odmah reagirala i ovlastila Silvana Hrelju da govori u njezino ime. Hrelja je, podsjetimo, osnovao Stranku umirovljenika čim je postao punoljetan i od tada je neizostavni koalicijski partner svake vlade. Hrelja je odmah dao do znanja da briga koju ova Vlada iskazuje za umirovljenike nije iskazala nijedna druga vlada. E to bi doista moglo napraviti probleme, pogotovo u gradskom prometu jer su tramvaji iovako ionako već zakrčeni umirovljenicima, trgovi i ulice isto, nikog drugog ii nema na njima osim umirovljenika. Umirovljenici se ne boje policije i vodenih topova jer nemaju što izgubiti, sve su već odavno izgubili. Obzirom da su naši umirovljenici prošli već nekoliko ratova imaju bogato revolucionarno iskustvo a ako oni krenu u štrajk moglo bi doći do kolapsa u cijelom gospodarstvu.Jer ako bake i dede prestanu čuvati unuke, roditelji više neće moći na posao. Drugim riječima Vladi bi bilo bolje da što prije ispuni njihove zahtjeve prije nego umirovljenici pokažu zube