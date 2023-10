Američki ubojica i dalje u bijegu: Zatvorene škole, trgovine, ordinacije i 80 kilometara od mjesta masakra

Stotine do zuba naoružanih policajaca i agenata FBI-a i dalje traga za Robertom Cardom, vojnim rezervistom za kojeg sumnjaju da je u četvrtak ubio 18 ljudi te ih 13 ranio u kuglani. Stanovnici Mainea su zbog jedne od najsmrtonosnijih pucnjava u povijesti države danas ostali u svojim domovima, javlja Associated Press.

Većina potrage u četvrtak je bila usmjerena na ruralno imanje u Bowdoinu u vlasništvu jednog od Cardovih rođaka. Tamo su stigli naoružani istražitelji iz FBI-a, vozilima su opkolili kuću i pozivali sve u njoj da se predaju.

"Izađi van bez ičega u rukama, digni ih u zrak", vikali su istražitelji.

Richard Goddard, dobro poznaje obitelj Card i živi u ulici koju je policija pretražila. Za Roberta Carda rekao je da on dobro poznaje to područje: "Odrastao je ovdje. On zna svaku izbočinu iza koje se može sakriti, svaku šikaru."

I dok traje potraga za Cardom, inače instruktorom za vatrena oružja, vlasti su stanovnicima savjetovale da mu se ne približavaju ako ga vide jer ga smatraju opasnim i vjeruju da je naoružan.

Carda sumnjiče da je u četvrtak uvečer ubio 18 te ranio 13 ljudi u baru i kuglani u Lewistonu, drugom po veličini gradu u Maineu, oko 24 kilometra od Bowdoina. Tri osobe još su u bolnici u kritičnom stanju, priopćile su vlasti.

Za sad nema službene informacije kako je ubojica došao do oružja i kakvim je uopće oružjem krenuo u krvavi pohod. Danas su škole, liječničke ordinacije i trgovine zatvorene, a ljudi su ostali iza zaključanih vrata u gradovima udaljenim čak 80 kilometara od mjesta pucnjave. Najveći grad Mainea, Portland, zatvorio je svoje ustanove.

Napadi su zaprepastili državu od samo 1,3 milijuna ljudi koja ima jednu od najnižih stopa ubojstava u zemlji - 29 ubojstava u cijeloj 2022. godini.

