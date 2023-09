ANKETA Turska i Sirija pa sad Maroko. Strahujete li od novih, jačih potresa i na našem tlu?

Maroko je u petak kasno navečer zadesio snažan potres jake magnitude i za sobom odnio već najmanje dvije tisuće života, ali ta brojka nažalost raste i dalje.

U RTL-u Danas jučer je gostovao seizmolog Krešimir Kuk kojeg smo pitali imali potres u Maroku ikakve veze s onim u Turskoj i Siriji iz veljače.

"To je blisko područje, nisu direktno povezani, ali s obzirom na to da se radi o udaljenostima koje nisu toliko velike, valja promatrati to sve kao cjelinu. U tom nekom smislu možemo govoriti o nekoj povezanosti ova dva područja", smatra Kuk.

Potvrdio je i da se ovaj potres u Maroku može usporediti s onim u Petrinji, no:

"Ovaj u Maroku bio je jači, odnosno oslobodio je 32 puta više energije."

