Athanasios Kaimanakis, drugi odvjetnik uhićenih BBB-ovaca: 'Sigurni su i imat će pravično suđenje'

Athanasios Kaimanakis, drugi je odvjetnik uhićenih hrvatskih navijača, kojima je za vikend određen istražni zatvor, a u ponedjeljak ih je i dio u njih već poslan.

Kaimanakis je odlučio dati izjavu za medije zbog raznih informacija o slučaju koje su se počele širiti javnošću.

Kazao je da je svima uhićenima određen istražni zatvor te da su optuženi za 11 kaznenih i prekršajnih djela, a među njima je i djelo organiziranog kriminala za koji su u grčkoj kazne znatno velike.

"Nitko nije osuđen za ubojstvo, no svi za ubojstvo osumnjičeni", objasnio je Kaimanakis oputžnicu protiv 102 hrvatska državljana.

Budući da su se roditelji i obitelj uhićenih, osim hrvatskim i grčkim vlastima, obratili i odvjetnicima, kazao je kako ih razumije, no istaknuo da on i njegove kolege rade sve što mogu.

"Mi predstavljamo 96 uhićenih. Nije mi drago što su svi otišli u zatvor, ali mislim da je bilo neizbježno", kazao je i dodao kako smatra da imaju dobru pripremljenu obranu za suđenje.

Za razliku od Vasiliosa Nulezasa, odvjetnika trojice uhićenih hrvatskih navijača, koji je zabrinut za sigurnost navijača Kaimanakis tvrdi upravo suprotno smatrajući da diskriminacija protiv Hrvata nema te da vjeruje u grčki pravni sustav.

Nulezas pak već gotovo tjedan dana napominje da se sigurnost BBB-ovaca u grčkim zatvorima ne može jamčiti te, ako se istraga ne požuri s dokaznim materijalima i analizom izuzetih DNK uzoraka, da ni neće imati pravično suđenje.

Hrvatski su navijači već poslani u zatvore diljem zemlje.

Kaimanakis je kazao kako će biti raspoređeni u 16 zatvora u grupama po 10 osoba. Naša Ana Mlinarić koja u Ateni prati cijelu situaciju kazala je kako je osam navijača već prebačeno u atenski zatvor Kyridallos, jedan od najvećih u Grčkoj.

Uhićeni Hrvati u istražnom zatvoru mogu biti maksimalno 18 mjeseci.

"Ako suđenje ne počne u tih 18 mjeseci, onda svi osumnjičeni trebaju biti pušteni na slobodu. Dotad čekamo. Čekamo zbog preocesuiranja dokaza, i istrage", objasnio je i dodao, za razliku od Nulazesa, da će osumnjičeni imati pravično suđenje

Kaimanakis je prilikom svoje izjave više puta napomenuo da ne smije komentirati istragu ni nove dokaze jer želi poštivati privatnost istrage.

Na pitanje novinarke je li moguće da se među uhićenim i osumnjičenima ubojica ne nalazi te da je još uvijek na slobodi komentirao da to nitko ne zna,

"Tko zna... Neću komentirati istragu i dokazne materijale jer to nije zakonito", kazao je.

Podsjetimom sveukupno je 104 uhićenih navijala. Među uhićenim hrvatskim navijačima nogometnog kluba Dinamo Zagreb, dvoje je uhićenih navijača Panathinaikosa s kojima BBB-ovi inače imaju prijateljske odnose. Do nereda i tučnjave je došlo s navijačima drugog grčkog kluba AEK-a, s kojima je Dinamo dan nakon trebao utakmicu. U neredima je nožem ubijen 29-godišnji AEK-ov navijač Michalis Katsouris. Bad Blue Boysi su prilikom ispitivanja priznali nerede i tučnjavu, no negiraju korištenje noževa jer je to i pravilo zagrebačke navijačke skupine.

