Australka zbog ubojstva četvero djece provela u zatvoru 20 godina. Sada je oslobođena svih optužbi

Kathleen Folbigg provela je dva desetljeća u zatvoru zbog ubojstva svoje četvero djece, no sada je oslobođena svih optužbi, piše The Guardian. Zaradila je nadimak "najgoreg ubojice u Australiji", ali državni kazneni sud u četvrtak je presudio da će poništiti njenu presudu. Emotivna Folbigg u sudnici je briznula u plač i izjavila da će uvijek voljeti svoju djecu. "Moja djeca danas su ovdje sa mnom i bit će mi pri srcu do kraja života", rekla je.

Folbigg je 2003. osuđena na 25-godišnju kaznu za ubojstvo troje djece gušenjem i ubojstvo četvrtog iz nehaja. Djeca Caleb, Patrick, Sarah i Laura umrla su između 1989. i 1999., u dobi od 19 dana do 18 mjeseci. Do obrata je došlo nakon što su rezultati neovisne istrage pokazali da postoje znanstveni dokazi da su njena djeca umrla prirodnom smrću ili genetskom mutacijom. Folbigg je potom dobila pomilovanje i puštena je iz zatvora u lipnju.

U svom posljednjem izvješću, istražni povjerenik Tom Bathurst otkrio je da je Patrickovu smrt uzrokovao neurogenetski poremećaj CALM2-G114R kojeg su imali Folbigg i djeca. Također je primijetio da postoji mogućnost da su ostala djeca umrla zbog istog uzroka.

Folbigg će tražiti rekordnu isplatu vlade Novog Južnog Walesa. Njena odvjetnica Rhanee Rego nije spominjala konkretnu brojku, ali sugerirala je da žele "iznos veći od bilo koje ranije izvršene uplate".

