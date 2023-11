BBB-ovac koji je mjesecima u grčkom zatvoru sad osuđen i u RH: 'Udario me šakom u glavu pa koljenom u lice'

Jednog od pripadnika Bad Blue Boysa koji se već tri mjeseca nalazi u grčkim zatvorima zbog nereda u Ateni u Hrvatskoj će dočekati osuđujuća presuda za drugo kazneno djelo. Nepravomoćnom presudom je osuđen zbog primitivnog ispada iz srpnja prošle godine u jednog zagrebačkog parku, javlja Jutarnji list.

Tada je bio s prijateljima kod jedne osnovne škole u Zagrebu i bacao petarde kada mu je prišao muškarac koji je šetao psa i upozorio ga da to više ne radi jer se pas boji.

"Na to su se samo nasmijali i rekli mi: 'Što ćeš ti nama govoriti'. Vidio sam i policajca u tom trenutku u službenom autu kojem sam rekao da dečki u parku bacaju petarde, pa je rekao da ih ide opomenuti, ali su se i njemu dečki smijali, pa je policajac otišao. Nakon toga su mi rekli sa sam 'druker'. Okružili su me, D.D. mi je prišao i udario me šakom u glavu te ju privukao prema sebi pa me udario koljenom u lice", ispričao je napadnuti Zagrepčanin.

Nakon toga je pao na tlo, a isti napadač s još dvojicom prijatelja ga je nastavio udarati rukama i nogama po tijelu. Muškarac je završio s puknutom arkadom i lakšim tjelesnim ozljedama.

Mladić koji je trenutno u grčkom zatvoru odazvao se na jedno ročište, a s tri je izostao. Dobio je 170 eura novčane kazne i mora platiti još 20 eura sudskih troškova. Inače je stari znanac policije te je u zadnje tri godine nanizao pravomoćne presude.

Podsjetimo, 102 hrvatska državljana već su tri mjeseca u grčkim zatvorima zbog nereda u kolovozu u Ateni tijekom kojih je ubijen navijač AEK-a Michalis Katsouris.

Grčki mediji zadnjih dana pišu da uzorak DNK koji je pronađen na nožu koji je presudio Katsourisu pripada grčkom huliganu uhićenom prije nekoliko dana.

Prema njihovim informacijama, riječ je o 35-godišnjeg navijaču AEK-a koji je već osuđen zbog sudjelovanja u krvavim neredima na finalu grčkog kupa prije nekoliko godina te je uhićen prošli tjedan kako bi odslužio tu kaznu.

S obzirom na to da su na nožu isključivo dokazi dva Grka, odnosno osumnjičenog i ubojice, postavlja se pitanje jesu li se hrvatski navijači oslobodili optužnice za ubojstvo.

"To vrlo vjerojatno znači ako su te informacije točne, da se protiv naših državljana neće voditi kazneni postupak zbog najtežeg kaznenog djela, a to je u ovom slučaju kazneno djelo ubojstva. To isto tako znači da se stvaraju uvjeti da se svi, ili barem velika većina pusti iz istražnog zatvora. Jer ako bi bili za prekršaje ili blaža kaznena djela poput nasilničkog ponašanja, sudjelovanja u tučnjavi - tada dolazi u obzir ukidanje istražnog zatvora i zamjena nekom od mjera opreza poput zabrane napuštanja Grčke", prokomentirao je za RTL Danas odvjetnik Fran Olujić.

