Belgijska policija u postorijama Europske pučke stranke u Bruxellesu! Zaplijenili računala

Belgijska policija pretresla je sjedište Europske pučke stranke (EPP) u Bruxellesu, rekao je izvor za EURACTIV.com.

"Belgijski policajci izvršili su raciju na prvom i trećem katu sjedišta stranke u Rue du Commerce", rekao je izvor.

Prema prvim informacijama, policija je zaplijenila računala u vezi s istragom koja je u tijeku o navodnoj korupciji tijekom izborne kampanje za EU izbore 2019.

Zastupnik CDU-a Mario Voigt bio je voditelj digitalne kampanje čelnika EPP-a Manfreda Webera tijekom predizborne kampanje za Europski parlament 2019., a istražne radnje usmjerene su na dodjelu ugovora za digitalnu kampanju jednoj tvrtki u Tiringiji, navode njemački mediji.

Voigt je sada čelnik CDU-a u njemačkoj saveznoj državi Tiringiji. Prošlog rujna, odbor za pravosuđe pokrajinskog parlamenta ukinuo mu je imunitet do istrage njemačkog javnog tužitelja, no nije sasvim jasno je li to povezano s ovim slučajem.

EPP je najstarija i najveća europska politička grupacija konzervativnog usmjerenja u čijem je sastavu i HDZ.

U kratkom priopćenju, EPP je potvrdio da su "predstavnici belgijskih i njemačkih policijskih vlasti posjetili sjedište stranke u Bruxellesu" 4. travnja, dodajući da je "posjet povezan s istragom koja je u tijeku u Tiringiji, u Njemačkoj".

"Stranka potpuno transparentno surađuje s nadležnim tijelima, pružajući sve relevantne informacije i dokumentaciju", naveli su.