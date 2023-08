Američki predsjednik i prva dama, Joe i Jill Biden, otputovat će idući tjedan na Havaje kako bi obišli ljetovalište na otoku Mauiju koje je uništeno u smrtonosnim šumskim požarima, priopćila je Bijela kuća u srijedu.

Biden će se u ponedjeljak susresti sa spasiocima i preživjelima, kao i sa saveznim, državnim i lokalnim dužnosnicima, navodi se u priopćenju Bijele kuće.

Šumski požar ubio je najmanje 106 ljudi, a izbio je prošlog utorka kod grada Lahaine i u nekoliko sati spalio područje grada od 13 četvornih kilometara. U požaru je uništeno 2200 zgrada, a šteta se procjenjuje na 5,5 milijardi dolara, rekli su dužnosnici.

Tjedan dana od požara, traumatizirani stanovnici na zapadu Mauija preživljavaju od zaliha pomoći, a mnogima nije dozvoljeno da pregledaju svoje domove i čekaju vijesti o svojim voljenima. Stotine ljudi još se smatraju nestalima.

Oko 20 potražnih pasa predvodilo je timove za pretraživanje zgarišta blok po blok. Timovi su do utorka pokrili samo 27 posto područja pogođenog katastrofom, rekao je guverner Josh Green u televizijskom obraćanju u utorak. Očekuje se da će oko 80 do 90 posto zone biti očišćeno do vikenda.

