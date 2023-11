supersenior Biden slavi 81. rođendan. U šali zna govoriti: 'Imam 800 godina!'. Ipak, zna da su mu godine najveći izborni hendikep

Foto: Profimedia

Prema svom posljednjem sistematskom pregledu u veljači, američki predsjednik Joe Biden je dobra zdravlja, no glasati za njega znači i kladiti se na to da će tako biti do kraja eventualnog drugog mandata. Međutim, ankete pokazuju da takva oklada ne oduševljava Amerikance