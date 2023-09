Blizanci se tijekom noći uvukli u sanduk za igračke, stariji brat ih pronašao mrtve slijedećeg jutra

Blizanci Aurora i Kellan u dobi od 4 godine pronađeni su mrtvi u kutiji za igračke u obiteljskom domu u Jacksonvilleu na Floridi. Njihova majka Sadie Myers na Facebooku je napisala da su se blizanci probudili usred noći 25. kolovoza kako bi se igrali i nakon toga zaspali u kutiji, javlja NBC.

"Negdje tijekom spavanja jedan od njih se sigurno pomaknuo ili udario u kutiju i to je uzrokovalo zatvaranje poklopca ove stare drvene kutije od cedra”, napisala je Myers na Facebooku. "Polako su ostali bez kisika u roku od nekoliko sati i umrli su", dodala je. U noći kad se tragedija dogodila, ona je bila na poslu, a djecu je na spavanje stavio njezin suprug Don.

U subotu ujutro kada se probudila majka se uspaničila kada je vidjela da blizanci nisu u krevetu, niti igdje drugdje u sobi. Obitelj je jurcala uokolo pokušavajući pronaći blizance i i tada ih je stariji brat pronašao u kutiji. Dječak nije bio ni svjestan da su mrtvi. Rekao je: "Mama! Našao sam ih! Spavaju u kutiji za igračke."

"Znala sam da nešto nije u redu, ali sam također brzo shvatila da je već prekasno", napisala je Myers. "Za mene to nema smisla i nikad neće imati… Nadam se da će to saznanje pomoći na neki način i nadam se da ćete odmah uništiti ovakvu kutiju ako je imate doma", dodala je. "Uvijek sam pazila da se djeca ne zaključaju unutra, no nažalost kutija je hermetički zatvorena i ako nije zaključana", opisala je majka.

Poručnik iz ureda šerifa u Jacksonvilleu rekao je da djeca nisu bila pri svijesti kada su na mjesto tragedije stigli policija i Hitna pomoć te su proglašena mrtvima.

"U ovom trenutku ne znamo je li ovo bila nesreća ili je u pitanju zločin", rekao je poručnik za NBC.

