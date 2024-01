Koncert hrvatskog pjevača Tonija Cetinskog u Sarajevu, povodom 40 godina od Zimskih olimpijskih igara u tom gradu navodno, navodno će biti otkazan i to zbog financijskih razloga, piše Klix.ba.

O svemu se oglasio i sam pjevač koji nije dobio službenu potvrdu, no kaže da nema ništa protiv otkazivanja.

"Eto da i mene neko zabrani ili ti ga otkaže koncert. Sada sam i to doživio. Nemam problem s otkazivanjem koncerta, no još nismo dobili ništa službeno. U ugovoru jasno piše što i kako u slučaju otkazivanja ide. Sva moja snaga i energija sada su usmjerene na koncert kojeg dugujem publici već dugo, a to je Arena Zagreb. Koncert će se održati na moj rođendan 31.05.2024. i na njemu smiju prisustvovati svi narodi i entiteti s ovih prostora jer naša je deviza samo ljubav", poručio je Cetinski koji je najavio i suradnju s BIH pjevačem Adijem Šošetom.

Tim će duetom, kaže, svima poručiti što misle o politici i predrasudama koje vladaju "među narodima i usijanim glavama na ovim našim ,vašim ili njihovim balkanskim prostorima".

Otkrio je i dio stihova koji će glasiti "nije važno gdje se moliš. Po kojoj Svetoj knjizi… Samo je važno da li si čovjek ili nisi".

U planu je bilo da Cetinski svoj koncert održi 10. veljače ispred Vječne vatre. No, na sjednici Gradskog vijeća dio sredstava koje je uplatila Vlada Kantona Sarajevo za organizaciju 40. godišnjice ZOI neće biti uplaćen za održavanje njegovog koncerta.

Objavljeno je da će koncert vjerojatno biti otkazan zbog problema s financijama.

