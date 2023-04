Sjajno ili zastrašujuće? Dali im samo jednu uputu - zabij gol. Umjetna inteligencija u samo 2 tjedna sama naučila igrati nogomet

Prvo su igrali kao šestogodišnjaci, a onda su počeli razvijati taktike, strategije, usavršavati pobjedničke udarce. Nakon dva tjedna postali su zvijezde. No u DeepMindu umjetna inteligencija koja počne igrati šah ujutro, do ručka može pobijediti svakog, do večere i šahovske velemajstore