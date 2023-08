Dio navijača i dalje je u pritvoru u policiji, prebacit će ih trajektom na otoke Chios, Kos i Kretu

RTL Danas doznaje da je dio hrvatskih navijača uhićenih u Grčkoj i dalje u pritvoru u policiji te da će ih rasporediti u zatvore na grčke otoke.

Očekuje se da će ih prebaciti na otoke Chios, Kos i Kretu. Naime, zatvorenici nisu do sad bili prebačeni jer se do petka nije skupilo dovoljno zatvorenika za organiziranje prijevoza, a bit će to uobičajenim trajektnim linijama uz pratnju policije.

Inače, u ponedjeljak se očekuje odlazak premijera Andreja Plenkovića u Grčku. S njim će biti i ministri vanjskih i europskih poslova te pravosuđa Gordan Grlić Radman i Ivan Malenica.

Na sastanku s grčkim premijerom Kyriakosom Mitsotakisbijem trebali biti premijer Plenković te oba ministra. Potom bi Plenković trebao ići na najavljene bilaterale, a ministri na sastanke svako sa svojim grčkim kolegom.

Inače, poziv za posjetu Grčkoj na regionalnu summit premijer Plenković primio je i prije nereda koji su se dogodili u Grčkoj kada je ubijen grčki navijač Michalis Katsouris. Jasno je da će ipak glavna tema razgovora dvaju premijera biti uhićeni Hrvati, njih 102, koji se nalaze u pritvorima.

Plenković je prije nekoliko dana jasno izrazio stav kako ne nose svi jednaku odgovornost te da bi Grčka trebala dozvoliti deportaciju u Hrvatsku onih navijača koji nisu odgovorni za najteža kaznena djela.

Ipak, čini se da je malo vjerojatno da bi Grčka ustupila kazneni progon u Hrvatskoj, a to bi također trebala tražiti sama Grčka od Hrvatske, a ne obratno.

No u praksi se takvo ustupanje događa samo ako su okrivljenici, oštećenici ili dokazi u drugoj zemlji, a to ovdje nije slučaj.

U međuvremenu se čeka završetak istrage i vrlo je neizvjesno kad bi to moglo biti. Prema grčkom zakonu, navijači mogu u istražnom zatvoru biti najviše 18 mjeseci.

Nakon što istraga završi, slaže se spis i svakom od 102 uhićena Hrvata trebali bi dodijeliti pojedinačnu krivnju, odnosno bit će jasno tereti li ih se neka od četiri kaznena djela ili sedam prekrašaja. Trenutno sve uhićene terete za svih 11 djela.

Kada dobiju pojedinačnu lkrivnju, njihovi odvjetnici potom imaju 10 dana da se očituju na optužbe. Potom izlaze pred tročlano sudsko vijeće koje treba odlučiti ostaju li te optužbe, tko ide na suđenje, tko ostaje u pritvoru. Također, može se odlučiti i da nekoga puštaju na slobodu te bi u tom slučaju odmah bio deportiran u Hrvatsku.

Grčki mediji objavljuju da su raspisane tjeralice za pojedine Hrvate, no MUP u Hrvatskoj nema takve informacije.

POGLEDAJTE I VIDEO Dragan Primorac o potrazi za ubojicom Grka: 'DNK nije automatski dokaz krivnje. Nevine osobe su mogle dirati nož'