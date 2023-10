Dodiku kreće suđenje: 'Idem na ročište braniti Republiku Srpsku. Nikad nisam bio kukavica, niti ću biti'

Predsjednik Republike Srpske sutra ide na ročište u Sarajevo, te je na tu temu dao nekoliko izjava. Smatra da se nema pravo povući i da je ovo prilika da se Republika Srpska oslobodi Sarajeva i BiH.

"Ja idem tamo braniti Republiku Srpsku, a moja sudbina je manje važna i na tu temu ću nešto reći, vjerojatno, jednog dana. Sutra očekujem potpunu degradaciju prava, Ustava BiH, svega što ima smisla u ovom procesu. Republika Srpska će veoma jasno i odlučno odgovoriti na ovu farsu. Mi ćemo provesti nekoliko važnih aktivnosti u tom pogledu i mislim da je ovo prilika da se Republika Srpska oslobodi Sarajeva i BiH. Zato ću se ja sutra braniti kao predsjednik Republike Srpske, a ne kao Milorad Dodik. Predsjednik Republike Srpske ide na to namješteno suđenje da pokaže koliko je ono antiustavno i antipravno, koliko je ono muslimansko i antisrpsko, i koliko je taj sud mjesto za šikaniranje Srba i njihov politički progon. Sud je neprijateljsko mjesto za Srbe i za to je i napravljen", istakao je Dodik.

Osim što je prozvao sudstvo u BIH, osvrnuo se i na sutkinju Јasminu Ćosić Dedović.

Ocijenio je da je Ćosić Dedović ostrašćeni srbomrzac, željna osvete i da je čekala svoju priliku da pokaže da godine usavršavanja u pravu nisu bile uzalud, jer je konačno stranac nametnuo zakon, a ona ga je zgrabila da po njemu sudi i pokaže svoje vrhunsko pravničko znanje, piše RTRS.

"Ona je, zajedno sa Christianom Schmitom , Michaelom Murphyjem i engleskim klaun ambasadorom, egzekutor ove kriminalne grupe, a sud u Sarajevu je Frankenštajn, inkvizicija prema Srbima, izmišljeni sud koji ni po Ustavu BiH nema osnove da postoji, ali postoji. Nebitno je pravo i slovo prava, važno je što kaže američki ambasador, neizabrani stranac i poltroni muslimani koji to prihvaćaju da bi se obračunali s Republikom Srpskom", rekao je Dodik.

Dodik smatra da 20 godina nisu mogli ništa dokazati o njemu pa su onda sada namjestili priču da on ne poštuje Schmita.

"Imam u sebi dovoljno energije i želje da se pojavim na tom sudu i raskrinkam sve ovo o čemu sam govorio. Naravno, oni su, pišući optužnicu protiv mene, već donijeli i presudu. Znam ja to, nije mi to problem, ali raskrinkat ćemo to do najnižeg nivoa. Kako je moguće da jedan sud prihvati postupanje po odredbama koje nameće stranac koji nema ovlaštenje za to? Јedino Parlamentarna skupština može donositi zakone. Nema mogućnosti da neko drugi to napravi. To govori da svi oni zakoni koje je nametnuo visoki predstavnik nisu ustavni. Oni računaju da sila Boga ne moli, pa misle da se mogu obračunavati kako oni misle da treba. Važno je da Sud sluša američkog ambasadora i da ovu gospodu poput Murphyja do mjere da izvršava svaku njihovu želju i svaki naum. Hoće li Sud u tome uspjeti, vidjet ćemo. Za takve monstrume kao što je taj sud i taj sudac uvijek se nenadno pojave događaji koji ih raskrinkaju. Da li je to ovaj događaj, vidjet ćemo. Јa ću se potruditi da pokažem da je. Na sceni je opći, po njima, završni sad ili nikad napada na Republiku Srpsku i Srbe s jasnom namjerom da predsjednika Republike Srpske zatvore u zatvor i zabrane mu politički rad. Upravo to, zabrana političkog rada, govori o tome da je ovo čisti montirani politički proces", dodaje Dodik.

