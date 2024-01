Dijelove zapadne Australije zahvatio je u subotu "ekstremni" toplinski val, povećavajući rizik od požara u velikoj državi, rekao je nacionalni meteorolog.

Ured za meteorologiju izdao je u subotu "upozorenje na ekstremne vrućine" za udaljena područja Pilbara i Gascoyne najveće australske države, upozoravajući da bi tamošnje temperature tijekom vikenda mogle doseći visokih četrdeset Celzijevih stupnjeva, piše Reuters.

U rudarskom gradu Pilbara Paraburdoo, oko 1500 km sjeverno od glavnog grada Pertha, u subotu je prognozirana maksimalna temperatura od 47 stupnjeva Celzijusa, više od šest stupnjeva iznad prosječnog maksimuma za siječanj, prema podacima prognostičara. Najviša zabilježena temperatura u Australiji od 50,7 C zabilježena je u zračnoj luci Onslow u Pilbari 13. siječnja 2022.

Vruće vrijeme povećava rizik od požara u ionako visokorizičnoj sezoni požara usred vremenske pojave El Nino, koji se obično povezuje s ekstremnim događajima kao što su šumski požari, cikloni i suše.

"Vrlo vrući i suhi uvjeti u kombinaciji sa svježim južnim vjetrovima i svježim do jakim zapadnim do jugozapadnim morskim povjetarcem dovest će do povećane opasnosti od požara u subotu", objavila je vremenska prognoza na svojoj web stranici, u vezi s dijelom Pilbare.

Upozorenje dolazi nakon što su se stotine vatrogasaca ranije ovog mjeseca borile sa šumskim požarom u blizini Pertha usred visokih temperatura, što je dovelo do evakuacije.

Posljednje dvije sezone požara u Australiji bile su blaže u usporedbi s "crnim ljetom" šumskih požara 2019.- 2020. koji su uništili područje veličine Turske, usmrtili 33 osobe, 3 milijarde životinja i trilijune beskralješnjaka.

