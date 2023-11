Dwaynea Johnsona pozvali da se kandidira za predsjednika: 'Počašćen sam, ali jedno zanimanje mi je bitnije'

Dwayne Johnson, poznatiji kao "The Rock" odgovorio na poziva da se kandidira za američkog predsjednika, piše Sky News.

Otkrio je kako su mu se političke stranke obratile iz "vedra neba".

Jedan je od najpoznatijih i najplaćenijih glumaca u Hollywoodu, a ranije je komentirao kako bi zapravo ozbiljno razmislio o kandidaturi za predsjedničke izbore nakon što je anketa pokazala da bi zapravo 46 posto Amerikanaca podržalo njegovu kampanju.

Glumac je u nedavno posjetio i Capitol Hill gdje se susreo sa senatorima američke vlade i policijom te raspravljao o pitanjima novačenja vojske.

"Stvarno sam se oduševio i bila sam stvarno počašćen. Podijelit ću ovo malo s vama. Na kraju 2022. godine posjetili su me pripadnici stranke i pitali me hoću li se kandidirati", komentirao je Johnson na Spotify podcastu Trevora Noaha "What Now?".

Dodao je da bi "u budućnosti sigurno" razmislio o kandidaturi za predsjednika, ali trenutačno je "ponosni tata svojih djevojčica".

Johnson je rekao da već zna kako je to "zanimanje koje bi ga udaljavalo od toga da bude tata" što mi je trenutno "najvažnija stvar".

