Evakuaciju iz Gaze zatražile i 2 obitelji koje imaju i hrvatsko državljanstvo: 'Imaju 4 malodobne djece'

Sve oči uprte su granični prijelaz Rafah između Egipta i Pojasa Gaze. Inače jedini izlaz iz Gaze koji ne kontrolira Izrael.

Jedina je to opcija za izaći iz palestinske enklave koja je deveti dan pod napadom izraelskih snaga - što je izraelska odmazda zbog napada Hamasa prošloga vikenda na jugu Izraela gdje su Hamasovi militanti satima bez ikakvog otpora ubijali civile i otimali taoce.

Za RTL Danas iz hrvatskog velepolanstva u Egiptu potvrdili su da u Pojasu Gaze živi i 48 Palestinaca koji i hrvatsko državljanstvo. Nije poznato jesu li svi oni trenutno u Gazi, no posljednja je informacija da se njih 16 javilo diplomatskim predstavništvima te da je zatražilo izlazak. Doznajemo, riječ je o dvije veće obitelji s četvero malodobne djece. Do objavljivanja ovog teksta nije se znalo jesu li uspjeli doći do graničnog prijelaza s Egiptom.

Na prijelaz već nekoliko dana stižu strani državljani i Palestinci s dvojnim državljanstvima i čekaju bilo kakav signal da bi se granica s Egiptom mogla otvoriti. Inače, riječ je o graničnom prijelazu Rafah koji i inače ne radi stalno, nego tek povremeno i po dogovoru.

Sve je više infomacija da na Rafah stižu i palestinski civili, iako ih Egipat ne želi primiti jer se pregovara samo o eventualnom prijelazu stranaca.

S druge strane granice na egipatskoj strani gomila se humanitarna pomoć. Riječ je o tisućama kamiona s hranom, vodom, lijekovima pa čak i ljesovima za poginule Palestince. Pomoć stiže iz više zemalja te Svjetske zdravstvene organizacije. No problem ulaska humanitarne pomoći iz Egipta je taj što izraelska strana za to ne daje zeleno svjetlo jer sumnjaju da bi se uz humanitarnu pomoć mogla prokrijumčariti i oružje za Hamas.

Inače, hrvatski premijer Andrej Plenković danas je ponovio svoj stav da "Izrael ima pravo na samoobranu, ali mora poštovati međunarodno i humanitarno pravo".

