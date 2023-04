Film apokalipse u stvarnom životu: Otkrili prvi slučaj gljive koja je ubila čovjeka

Nakon što je HBO- ova serija The Last Of Us, apokaliptična drama koja je započela izbijanjem gljivične bolesti, podigla svijest među masama o potencijalnim opasnostima ljudske infekcije, čini se kako je prvi slučaj gljivične zaraze potvrđen i u stvarnom životu.

Serija, naravno, ima dramatičnu slobodu, no stručnjaci kažu kako je dobro da ljudi za ozbiljno shvate moguće prijetnje.

Smrtonosna gljiva zarazila je čovjeka u Kalkuti i izazvala simptome slične gripi, što je, kažu istraživači, prvi slučaj u svijetu. Chondrostereum purpureum uzrokuje bolest srebrnog lista u flori, najčešće kod vrsta ruža.

Širi se sporama koje se prenose zrakom, a tako je nazvana jer lišće postupno pretvara u srebrnu boju te je često smrtonosna.

Iako u početku nije bilo poznato može li zaraziti ljude, liječnici u Indiji izvijestili su o prvom slučaju. Pacijent je bio 61-godišnji muškarac koji je bio na liječenju u višespecijaliziranim bolnicama Consultant Apollo u Kalkuti, a imao je simptome uključujući kašalj, umor, poteškoće s gutanjem i promukao glas tri mjeseca.

Smatra se da gljivične infekcije najlakše zahvaćaju osobe s teškim zdavstvenim stanjima, no ovaj čovjek nije imao nikakvu povijest bolesti. Po zanimanju je mikolog, što uključuje rad s gljivama i raznim biljkama.

Kako je infekcija otkrivena?

Infekcija je uzrokovala paratrahealni apsces u čovjekovom vratu, djelomično začepivši mu dišne ​​putove. Liječnici su drenirali gnoj i muškarcu su dva mjeseca svakodnevno prepisivali lijekove protiv gljivica.

Dvije godine kasnije, rekli su da je dobro i da se infekcija nije vratila.

No, pišući u časopisu Medical Mycology Case Reports, liječnici koji su ga liječili rekli su da čovjekov slučaj "pokreće ozbiljna pitanja" u vezi sa sposobnošću biljnih patogena da izazovu bolest kod zdravih ljudi i životinja.

"Ako gljive mogu pobjeći putu fagocitoze i mogu izbjeći imunološki sustav domaćina, tada se mogu uspostaviti kao ljudski patogeni", rekli su.

Opasnost za ljude?

Procjenjuje se da postoje milijuni vrsta gljiva, a znamo samo za oko 150.000 njih.

Profesorica Elaine Bignell iz Centra za medicinsku mikologiju MRC-a rekla je da bi čovjek u slučaju Kalkuta "mogao imati neku vrstu genetske imunodeficijencije za koju ne znamo".

"Ovaj pacijent nije imao očite čimbenike rizika za gljivičnu bolest koje bismo inače očekivali", rekla je.

Profesorica je naglasila da nema razloga za uzbunu, ali je dodala da se ne zna puno o ovim infekcijama te da postoji strah da bi se, kako se planet zagrijava zbog klimatskih promjena, poznate i nepoznate gljive mogle pojaviti kao potencijalne prijetnje dok uče preživjeti na toplijem planetu.

Mikolozi govore o "mogućnosti patogena na čekanju" , onih koji prevladavaju u okolišu i mogu uzrokovati bolesti kod ljudi pod pravim uvjetima.

Prošle je godine Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) navela 19 patogena za koje strahuje da bi mogle postati prijetnja javnom zdravlju. Izvijestio je i o "značajnom" porastu gljivičnih infekcija tijekom pandemije COVID-a.