U Njemačkoj je počeo šestodnevni štrajk tamošnjih strojovođa kojeg organizira sindikat strojovođa njemačkih željeznica (GDL), koji bi ujedno trebao biti najduži štrajk u povijesti Njemačkih željeznica (Deutsche Bahn, DB).

Jedna je to samo od epizoda oko pregovora o radnom vremenu, uvjetima i plaći radnika. GDL je naglasio kako su odbili ponudu o plaći koju im je prošloga tjedna ponudio DB.

Željezničke postaje od jutra su prazne, a u prometnu postoje znatna ograničenja uz tek rijetke vlakove koji prometuju, prenosi Fenix Magazin. Njemačke željeznice objavile su kako su uspostavile skraćeni vozni red "uz znatno smanjenu ponudu".

U teretnom prometu štrajka se već od utorka navečer, a planirano je da štrajk potraje do idućeg ponedjeljka u 18 sati. Njemački mediji javljaju da štrajk utječe na međugradski i regionalni prijevoz, u koji se ubraja i tramvajski promet (S-Bahn).

Deutsche Bahn je pozvao putnike da se prije odlaska na put informiraju o tome koji vlakovi voze.

Njemački su strojovođe početkom siječnja već obustavili rad na tri dana i time dobrim dijelom prekinuli željeznički promet u zemlji. Traže da im se radno vrijeme smanji s 38 sati tjedno na 35 bez smanjenja plaće. GDL isto traži povišice za radnike od 555 eura mjesečno te isplatu dodatka za borbu s inflacijom u iznosu od 3 000 eura, navodi Euronews. DB ranije je ovoga mjeseca priopćio da su ponudili povećanje plaće od 11 posto.

Ovaj štrajk doduše neće pogoditi samo Njemačku željeznicu, već će kolaps na njemačkim prugama osjetiti i brojna poduzeća koja tim putem transportiraju robe i sirovine.

Posljedice štrajka osjetit će i susjedne zemlje jer 60 posto ukupnog teretnog prometa Njemačkih željeznica otpada na transport diljem Europe, prenosi Deutsche Welle.

Iz tamošnjeg Ministarstva prometa ističu da kroz Njemačku inače prolazi šest od jedanaest europskih željezničkih koridora za transport roba, a Thomas Puls iz Instituta njemačke privrede naglasio je da je Njemačka "logističko srce Europe".

Teško je procijeniti koliko će ovaj štrajk koštati, no prema nekim procjenama ona bi se mogla popeti i do 100 milijuna eura na dan ako dođe do potpunog obustavljanja proizvodnog procesa.

Budući da je štrajk najavljen za šest dana, taj iznos ne bi rastao linearno, već bi se multiplicirao pa bi šteta mogla dosegnuti i milijardu eura.

