Slovenska gorska služba spašavanja objavila je detalje vezane uz akciju spašavanja ljudi koji su ostali zarobljeni u špilji Križna a više od dva kilometra od ulaza.

GSS-ovci navode kako su u subotu u 15 sati digli uzbunu nakon što se troje turista u pratnji dvoje vodiča nisu vratili iz obilaska jame te da su prvi spašavatelji na lokaciju stigli u subotu u 18 sati.

"U 21:15 sati u jamu je krenuo prvi ronilac koji je preplivao poplavni dio iza prvog jezera i napredovao duž u suprotnom smjeru od struje vode. Druga ekipa ronilaca bila je spremna i u 0:33 sati četiri ronioca krenula su sa prvog jezera u jamu. Zadatak im je bio opremiti tehnički zahtjevne dijelove jame za napredovanje kroz jamu i prijenos opreme za opskrbu (bivak, hrana, odjeća, zaštitne folije i grijaći jastuci). Veliki problem stvara jako strujanje vode prema izlazu iz jame. Oko 4 sata ujutro na lokaciju u špilji Križna gora (cca 2,1 km od ulaza u špilju) stigli su do posjetitelja i njihovih pratioca koji su ostali zarobljeni. Svi su pronađeni u dobrom psihofizičkom stanju, opskrbili su se hranom i pićem koje su imali u jami", navode u objavi GSS-ovci.

Trenutno su na suhom predjelu jame i pripravni čak i za situaciju da voda nabuja.

"Ronioci su se nakon opskrbe vratili na izlaz. Drugi tim speleoloških spašavatelja pristupio je lokaciji 7.1. u 7.25 sati. Započele su pripreme ekipe i opreme za ponovno zaranjanje i pristup zarobljenim osobama. Trenutno razina vode u Križnoj jami ne dopušta sigurnu evakuaciju zarobljenih osoba. Visoka voda blokirala je prolaz na dva mjesta. Trenutačni plan rješavanja je sljedeći: Tim petih speleoronilaca odlazi u špilju s paketom njege i specijalnim suhim odijelima za unesrećene osobe. Ako se do večeri razina vode u jami spusti i otvori trenutno neprohodne dijelove, izvršit će evakuaciju ljudi. Ako je voda previsoka da bi evakuacija bila potpuno sigurna, oni će zbrinuti unesrećene osobe i vratiti se iz jame", navode u svojoj objavi.

Vremenski uvjeti neprestano se prate, kao i razina vode u špilji u kojoj je oko 50 spasilaca.

Inače, među unesrećenima je obitelj - otac, majka i punoljetno dijete. Imali su pratnju dva vodiča.

Križna jama inače je špilja u kojoj se može veslati od jezera do jezera, iako se u pojedinim dijelovima mora nositi čamac. Na povratku je grupa shvatila da je dio špilje potopljen, voda je dosezala skoro do stropa.

Put do unesrećenih traje oko četiri sata.

Walter Zakrajšek voditelj službe za spašavanje Slovenije rekao je: "Važno je da tu budu licencirani ronioci, oni koji smiju zaroniti u jamski sifon i na drugom suhom dijelu da mogu krenuti u spašavanja. Naša je ekipa noćas stigla do njih, donijeli su im toplu odjeću, šator, hranu, piće tako da je stanje za njih u jami odlično."

Sandi Curk, Voditelj civilna zaštite Slovenije, izjavio je: "Danas je u 14 sati počeo drugi zaron ronioca, pripremili smo osnovne lijekove i hranu za naše državljane koji su u jami i tako ćemo raditi do trenutka koji će biti pogodan za početak spašavanja iz jame."

S obzirom na to da iz spilje nisu izlazili duže od 15 sati regionalni stožer za civilnu zaštitu pokrenuo je po protokolu sve službe za spašavanje.

Sandi Curk je dodao: "Prema podacima Instituta za mjerenja krša i sljedećim satima situacija nije dobra ali večeras će voda krenuti padati i ali to neće biti toliko brzo."

Damir Podnah, voditelj odreda ronioca Civilne zaštite Slovenije rekao je da se čeka povoljan trenutak za početak spašavanja, odnosno kad voda počne padati, no problem je i da rukavci ovog špiljskog sustava dolaze i iz Hrvatske i to dijelova gdje "uvijek" pada kiša. Zato je teško prognozirati kada će evakuacija krenuti, a moguće je da će to biti sutra.

Križna jama je špiljski sustav dug 8273 metra na području između Blokama, Loškog i Cerkniškog polja. Spada u površinske kopove s kontroliranim ulaskom i turistička je to jama.

