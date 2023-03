Francuska vlada će bez glasanja u parlamentu progurati spornu mirovinsku reformu

Francuska vlada posegnut će za posebnim ustavnim postupkom kako bi bez glasanja u parlamentu progurala spornu mirovinsku reformu, izjavio je u četvrtak vladin izvor Reutersu.

Procedura po članku 49. točka 3. ustava omogućit će da se za dvije godine povisi granica za odlazak u mirovinu na 64 godine, ali pokazuje da predsjednik Emmanuel Macron i njegova vlada za tu mjeru nemaju većinu u Narodnoj skupštini.

Potez vlade vjerojatno će dodatno razbjesniti sindikate, prosvjednike i lijevu oporbu koji kažu da je mirovinska reforma nepoštena i nepotrebna.

"Ova vlada nije dostojna Pete Republike i francuske demokracije. Parlament se šikanira, ponižava do kraja", rekao je Fabien Roussel, čelnik Komunističke partije.

Šef socijalista Olivier Faure izjavio je da bi takav potez mogao "raspiriti nekontrolirani bijes" nakon višetjednih štrajkova i prosvjeda.

Oporbene stranke će vjerojatno tražiti glasanje o povjerenju vladi, no malo je vjerojatno da će to proći s obzirom na to da većina konzervativnih zastupnika podržava vladu.

Macron i vlada kažu da je kasniji odlazak u mirovinu nužan da bi se do kraja desetljeća mirovinski sustav izveo iz "crvenog".

Macronov neuspjeh da osigura većinu za usvajanje mirovinske reforme ne samo da je ozbiljan udarac njegovim reformskim naporima, nego bi mogao poništiti velik dio političkog kapitala za nastavak drugog predsjedničkog mandata koji ističe 2027.