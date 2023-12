Na izboru najljepše gospođe Perua pobijedila je Peruanka hrvatskog podrijetla Giade De Gennaro Desulovich koja će tu zemlju predstavljati na svjetskom izboru.

Njezina obitelj potječe iz Mokošice, a na ovom izboru pomela je konkurenciju od 11 kandidatkinja. Giade se osim ljepotom istaknula i svojom predanošću jednom društvenom projektu, piše Croatiaweek.

U Južnoj Americi i Peruu postoji velika hrvatska zajednica, a jedna od članica je i Giade koja se sada može pohvaliti i titulom kraljice ljepote.

"Nisam imala priliku posjetiti Hrvatsku do sada, no to mi je u planu za 2024. godinu", poručila je.

Giade nije mogla sakriti svoju sreću zbog osvajanja titule i ovog priznanja.

"Sretna sam što sam proglašena najljepšom gospođom Perua. To je rezultat napornog rada, predanosti i bezuvjetne podrške svih vas. Zahvaljujem svima koji su vjerovali u mene, podržavali me i pružali mi ljubav tijekom ovog uzbudljivog putovanja. Vaše riječi ohrabrenja dale su mi snagu i motivirale me da ostvarim ovaj san", poručila je.

Ističe da ova titula ne pripada samo njoj, već i svima koji su bili uz nju tijekom ovog, kako kaže, nezaboravnog trenutka u njezinom životu.

POGLEDAJTE VIDEO: Upoznajte Tomislavu iz Tomislavgrada, novu Miss Hrvatske: 'Prijavila sam se za Miss dijaspore...'