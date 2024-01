Glumac iz 'Cobre 11' poginuo u avionskoj nesreći. Na licu mjesta umrle i njegove dvije maloljetne kćeri

Američki glumac Christian Klepser (51), javnosti poznatiji kao Christian Oliver, tragično je preminuo u četvrtak u padu aviona, kraj malog karipskog otoka. Nesreću nisu preživjele ni njegove dvije maloljetne kćeri (10 i 12) godina. U nesreći je poginuo i pilot Robert Sachs, piše Daily Mail.

Vlasti su rekle da se grupa iz aviona zaputila na Svetu Luciju. Nekoliko trenutaka nakon polijetanja iz zračne luke JF Mitchell u Bequiji, zrakoplov je imao poteškoće.

Avion je u padu 'zaronio' u vodu.

Lokalni ribar kritizirao je reakciju obalne straže na tragediju jer, objašnjava, postojala je mogućnost da zbog plime više neće pronaći avion ako ga ostave na mjestu nesreće. Plima bi, tvrdi ribar, odnijela zrakoplov na otvoreno more, pa su ribari sami odlučili izvući tijela.

Uzrok pada aviona i dalje se istražuje. Klepser je na Karibe s kćerima stigao 26. prosinca.

Klepsera pamtimo po ulozi u seriji Cobra 11, ali i po ulogama u poznatim filmovima. Pojavio se u filmu Speed Racer i Valkyrie, a ulogu je imao i u posljednjem nastavku Indiana Jones. Njegov se lik pojavljivao i u igrici Medal of Honor: Above and Beyond, a među prvim ulogama bila je ona u filmu Saved by the Bell: The New Class 1995.

Klepser je posljednje scene snimio 20. prosinca, a pojavit će se u nadolazećem filmu Forever Hold Your Peace.

U posljednjoj objavi, dva dana prije smrti, Klepser je pratiteljima zaželio sve najbolje u novoj godini: "Neka ljubav vlada", napisao je.

