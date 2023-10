GoPro kamere na Hamasovcima otkrile užas: 'Kadrovi napada na civile podsjećaju na pucačinu u videoigrama'

Knjižica pronađena kod tijela Hamasovog borca ubijenog u Izraelu sadržavala je detaljne upute za rukovanje jurišnim puškama, bacačima granata i eksplozivom. Brošura je također sadržavala i upute za još jedan ključni alat koji koristi militantna skupina: GoPro kameru.

Naime, veliki broj militanata koji su probili granicu Gaze i napali izraelske zajednice imalo je kamere pričvršćene na svoja tijela, u svrhu prikupljanja propagandnog materijala tijekom napada, prenosi CNN.

'Hamas nije htio da vidimo ovo'

Izraelske hitne službe i obavještajni dužnosnici pregledavaju videozapise s kamera ubijenih Hamasovih boraca. Videozapisi, od kojih su neki objavljeni na društvenim mrežama, pružaju potresan pogled na posljednje sate života Hamasovih boraca te smrti i razaranje koje su prouzročili tijekom svog napada.

Na snimkama je vidljiv pokolj civila, neselektivna pucnjava u izraelskim zajednicama i uzimanje talaca te su navedene snimke jasan dokaz ratnih zločina i opovrgavaju Hamasove tvrdnje da njihovi borci nisu ušli u Izrael s namjerom ubijanja civila.

"Mislim da Hamas nije htio da vidimo videosnimke napada na civile", rekla je Gina Ligon, stručnjakinja za borbu protiv terorizma koja je za CNN analizirala snimke te je dodala: "To nije u skladu s njihovim narativom da su oni branitelji Palestine, to je terorizam."

Videi također pokazuju koliko je Izrael bio nespreman za napad s obzirom na to da su velike grupe Hamasovih boraca prešle granicu Gaze bez otpora izraelske vojske. Isječke je na društvenoj mreži Telegram objavila izraelska volonterska skupina South First Responders. Tvrde da navedeni videozapisi potiču s GoPro kamera pronađenih kod mrtvih boraca Hamasa.

Analitičari istraživačkih skupina Bellingcat i Center for Information Resilience geolocirali su nekoliko videozapisa te su potvrdili njihove lokacije i geolocirali snimke. Jedan niz videozapisa prikazuje cijelo putovanje jednog Hamasovog borca u Izrael: od dramatičnog ranojutarnjeg prelaska granice, do nasilja kroz izraelski kibuc, do njegove smrti nakon što ga je ustrijelio nepoznati napadač.

Koriste ih za propagandu

Hamas je objavio neke od snimaka koje su njihovi borci snimili tijekom razornog napada na vlastiti Telegram račun, postavljajući ga uz glazbu i naglašavajući napade na izraelske tenkove i vojnike. Ali snimke kamere koju su pronašle i objavile izraelske ekipe pokazuje potpuniju sliku zločina koje je počinila skupina, uključujući ubojstva i uzimanje civila za taoce. "To je stvarno pokazalo sofisticiranost u smislu njihovog planiranja", rekla je Ligoni te dodala: "Snimili su te kadrove na način koji podsjećaju na pucačinu u videoigrama."

Teroristi već dugo koriste snimke svojih napada u propagandne svrhe, a društveni mediji ubrzali su taj trend. Islamska država vodila je opsežnu operaciju na društvenim mrežama te su objavljivali videozapise odrubljivanja glava i drugih zločina, od kojih su neki snimljeni iz slične perspektive iz prvog lica.

Desničarski ekstremist koji je ubio 51 osobu u dvjema džamijama u Christchurchu na Novom Zelandu 2019. također je uživo prenosio snimku napada s kamere postavljene na njegovu kacigu, kao i strijelac koji je prošle godine ubio 10 crnaca u supermarketu u Buffalu. "Ovo je samo sljedeća evolucija propagande", rekao je Peter Bergen, autor i CNN-ov analitičar za nacionalnu sigurnost koji proučava terorizam. Primijetio je da se čini da su mnogi borci Hamasa na snimci "mladići u svojim 20-ima te im je vrlo ugodno s društvenim mrežama i žive u svijetu društvenih mreža".

Ostali videosnimci koje su objavili South First Responders pokazuju putovanje kojim borac ide od Gaze do obližnjeg kibuca Kerem Shalom, kao i napade u drugim izraelskim zajednicama. Videozapisi su možda snimljeni u propagandne svrhe, ali također su vjerojatno riznica za izraelske obavještajne analitičare dok rade na razumijevanju Hamasovih postupaka i taktike korištene u napadu, rekli su stručnjaci koji su pregledali neke od isječaka. Snimka bi se mogla naći u budućim istragama neuspjeha izraelske vojske u obrani od napada.

Zločini koji se vide u videima su snažan dokaz ratnih zločina koje su počinili borci Hamasa – ubijanje civila i uzimanje civila za taoce – ukoliko do takvih suđenja dođe."Ovo bi bio vrlo dobar dokaz na sudu za ratne zločine - lokacije, lica ljudi - ako ikada dođe do toga", rekao je Bergen, analitičar za nacionalnu sigurnost: “To su očito ratni zločini.”

