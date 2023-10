Matthew Perry imao je desetke operacija koje su mu spasile život, 15 puta je odlazio u klinike za odvikavanje i potrošio skoro 9 milijuna dolara pokušavajući se očistiti od droga dok se borio s drogama i alkoholom.

Umro je u dobi od 54 godine 'nakon što se utopio u svom jacuzziju kod kuće', rekli su izvori iz policije u subotu, iako na mjestu događaja nisu pronađeni lijekovi i nije bilo naznaka da je riječ o kaznenom djelu, prenosi Daily Mail.

Policija i članovi obitelji viđeni su u kući Matthewa Perryja u Pacific Palisadesu nakon tragične smrti voljene zvijezde 'Prijatelja'. Foto: Profimedia Policija i članovi obitelji viđeni su u kući Matthewa Perryja u Pacific Palisadesu nakon tragične smrti voljene zvijezde 'Prijatelja'. Profimedia

Prve hitne službe pozvane su na dojave o 'srčanom zastoju' u njegovom stanu u Los Angelesu, prema izvorima iz policijskih snaga. Perry je prethodno opisao svoju bitku s ovisnošću o drogama i alkoholu u autobiografiji "Friends, Lovers, And The Big Terrible Thing", objavljenoj u studenom prošle godine.

Godine 2019. za dlaku je izbjegao smrt nakon što mu je debelo crijevo puklo zbog prekomjerne upotrebe opioida. Opisao je trenutak kada su njegovi voljeni pojurili u bolnicu u Los Angelesu gdje im je rečeno da ima samo dva posto šanse da preživi noć.

Pao je u komu dva tjedna, a kada se probudio, otkrio je da mu je stavljena vrećica za kolostomiju koju je morao nositi sljedećih devet mjeseci. Samo dvije godine kasnije doživio je još jedan susret sa smrću u ustanovi za rehabilitaciju u Švicarskoj. Liječnici su mu dali sedativ koji je stupio u interakciju s opioidima u njegovom opustošenom tijelu uzrokujući prestanak rada srca. Uspjeli su ga reanimirati, ali su mu pritom slomili osam rebara, zbog čega je morao odustati od uloge uz Meryl Streep u filmu "Don't look up", što je izgubljena prilika koju je opisao kao "srceparajuću".

Dva iskustva na rubu smrti bila su daleko od njegove uloge humorističnog, romantičnog Chandlera Binga u Prijateljima.

Foto: Shutterstock Shutterstock

Desni su mu u jednom trenutku bile toliko pokvarene od razuzdanog načina života da su mu gornji prednji zubi ispali dok je zagrizao tost , a on ih je potom nosio zubaru u plastičnoj vrećici.

Inzistirao je na tome da se nikada nije pojavio na setu Prijatelja drogiran ili pijan, ali je priznao da njegov fizički izgled na ekranu ukazuje na to koju je supstancu koristio u to vrijeme. Dok je snimao seriju, koja se prikazivala između 1994. i 2004., Perryjeva težina varirala je od 60 kilograma pa sve do 100. Ako je bio mršav, bilo je to u vrijeme kada je pio tablete protiv bolova. Mnogo puta se na snimanju pojavio mamuran.

Jednom se prilikom tijekom snimanja u kafiću Central Perk onesvijestio na poznatom narančastom kauču i kolega Matt LeBlanc, koji je glumio Joeyja, morao ga je gurnuti da se probudi da izgovori svoju rečenicu. Drugom prilikom, Jennifer Aniston došla je do njegove prikolice i prozvala ga da pije, rekavši mu na način koji je bio "čudan, ali pun ljubavi" i da mu je pritom rekla da oni mogu namirisati alkohol na njemu.

Foto: Shutterstock Shutterstock

Godine 1996. počeo je izlaziti s Juliom Roberts nakon njezinog kratkog pojavljivanja u sitcomu - koji je tada bio svjetski hit - u ulozi Susie Moss, Chandlerove djevojke.

Roberts je pristala na Perryjev zahtjev za epizodnom ulogom samo ako joj napiše rad o kvantnoj fizici, koji joj je sljedeći dan uredno poslao faksom. Njihova romansa izvan ekrana bila je kratka, trajala je samo dva mjeseca prije nego je Perry prekinuo. "Stalno sam bio siguran da će prekinuti sa mnom… pa sam, umjesto da se suočim s neizbježnom agonijom gubitka nje, prekinuo s prekrasnom i briljantnom Julijom Roberts', rekao je.

Iza ove odluke, i doista mnogih njegovih problema s ovisnošću, ležalo je Perryjevo uvjerenje da je 'slomljen, pokvaren, nevrijedan ljubavi'. Te je osjećaje djelomično povezao s djetinjstvom i odlaskom njegova oca Josha Perryja dok je još bio beba.

"Ako odustanem od svoje igre, od Chandlera, i pokažem ti tko sam zapravo, možda ćeš me primijetiti, ali još gore, možda ćeš me primijetiti i ostaviti me", napisao je.

Njegovo opijanje počelo je s pivom i jeftinim vinom kada je imao samo 14 godina, a do proslave njegovog 21. rođendana već je pokazivalo znakove da je izmaklo kontroli.

"Osjećao sam se kao da ću umrijeti ako se publika uživo ne nasmije", priznao je u showu ponovnog okupljanja 2021. godine. Strelovita popularnost serije odmah od samog početka, donijela je i svijet paparazza s kojim se teško nosio, a razvio je i ovisnost o Vicodinu, lijeku protiv bolova koji je počeo piti zbog ozljede ubrzo nakon što se počeo snimati serijal. Maksimalna dnevna doza je osam tableta, ali do kraja treće sezone Prijatelja gutao ih je oko 55 dnevno.

Potraga za još tableta postala je njegova cjelodnevna preokupacija.

"Nisam to radio da bih se osjećao napušeno ili dobro. Svakako nisam bio partijaner. Samo sam htio sjesti na kauč, uzeti pet Vicodina i gledati film. To je za mene bio raj", rekao je jednom prilikom.

Čak bi glumio i da kupuje nekretnine sam kako bi iz njih krao Vicodin. Kolege iz Prijatelja uvijek su bili njegov oslonac. "Imali su razumijevanja i bili su strpljivi", rekao je prošlog tjedna u intervjuu za časopis People.

Foto: Pixsell Pixsell

'To je poput pingvina. Kad je jedan bolestan, drugi pingvini ga okružuju i podupiru dok taj pingvin ne bude mogao sam hodati. To je nešto što je glumačka postava učinila za mene.'

Između kadrova, sjeo bi na sobni bicikl postavljen iza pozornice na zahtjev Jennifer Aniston i Courteney Cox, i bjesomučno vozio bicikl u pokušaju da njegov mamurni mozak proradi. No nije se moglo pobjeći od njegove ovisnosti.

'Nisam znao kako prestati', rekao je tada za People.

'Da je policija došla u moju kuću i rekla: 'Ako večeras piješ, odvest ćemo te u zatvor', počeo bih se pakirati. Nisam mogao prestati jer bolest i ovisnost napreduju. Tako da postaje sve gore i gore kako stariš.'

Do ljeta 1996., kada je Perry počeo snimati Almost Heroes, komediju koju je režirao Christopher Guest, gotovo da uopće nije jeo.

Rekao je i da je redovito povraćao te da je kraj zahoda držao dva ručnika, jedan za brisanje povraćanja, drugi 'za brisanje suza'.

Perry je objasnio da je uvijek odbijao heroin, osobito nakon što je njegov dragi kolega Chris Farley - komičar najpoznatiji po američkoj TV skeč emisiji Saturday Night Live za kojeg se znalo da je koristio drogu - preminuo od predoziranja u dobi od 33 godine u 1997. godine.

Ali njegovi su problemi postali toliko pogoršani da je na kraju morao imati 'trijeznog suputnika' - osobu koja pomaže ovisnicima u njihovom oporavku - da ga prati na set Prijatelja.

'Svi bi me pitali jesam li dobro, ali nitko nije htio zaustaviti ludilo Prijatelja jer je donosilo novac', napisao je. Uloga mu je na kraju zaradila oko milijun dolara po epizodi, što ga je učinilo jednim od najbolje plaćenih glumaca na svijetu.

'Moja najveća radost bila je i moja najveća noćna mora. Bio sam ovoliko blizu da zabrljam divnu stvar.' Bio je na posebno niskim granama kada je snimao jednu od najočekivanijih scena u Prijateljima - Chandlerovo vjenčanje s Monicom, koje je emitirano 2001. godine. Opisujući to kao 'kultni trenutak u kultnoj emisiji', otkrio je da ga je nakon što je snimanje završilo za taj dan, trijezni pratilac preuzeo u kamionetu i odvezao ga natrag u rehabilitacijski centar gdje je tada boravio.

Dvije godine kasnije glumio je u rom-comu Serving Sara s Elizabeth Hurley, dok je koristio metadon (zamjenu za heroin koja se također koristila za odvikavanje ljudi od Vicodina), zajedno s lijekom za anksioznost Xanaxom i kokainom, a sve je isprano s otprilike pola litre i pol votke dnevno. Došao je snimiti jednu scenu, samo da bi shvatio da je već snimljena nekoliko dana ranije.

Produkcija je zatvorena dok je on otišao na rehabilitaciju, a zbog kršenja ugovora producenti su mu naplatili oko pola milijuna funti. Film je bio promašaj.

Iako je imao razne filmske i TV uloge od posljednje sezone Prijatelja emitirane u svibnju 2004., njegova uloga Chandlera Binga je ona s kojom će ga uvijek poistovjećivati - možda zato što su imali toliko toga zajedničkog.

'Bio sam Chandler', napisao je, objašnjavajući da i on i njegov najpoznatiji lik koriste humor kako bi kompenzirali svoju nesigurnost, a također dijele tjeskobu u vezi i samosabotirajuće ponašanje.

Razlika je, kako je istaknuo LA Times, u tome što je Chandler pronašao sreću oženivši Monicu i usvojivši njihove blizanke.

Perry je, nasuprot tome, opisao koliko duboko žali zbog toga što su ga zlouporaba droga i alkohola koštala veze.

Nakon kratkotrajnih romansa s glumicama, uključujući zvijezdu Vriska Neve Campbell, Heather Graham i Yasmine Bleeth, koja je glumila u Baywatchu, činilo se da je konačno pronašao sreću kada je u studenom 2020. zaprosio književnu agenticu Molly Hurwitz (29). s kojom je bio dvije godine.

Međutim, veza je prekinuta sedam mjeseci kasnije, a Hurwitzin blizak prijatelj je američkom časopisu za trač o slavnima In Touch rekao: 'Nekome možeš pomoći samo toliko. Nalazi se na stvarno mračnom mjestu i prijatelji se boje da mu se bolest ponovno javila.'