Govore o kontracepciji, testovima za trudnoću, spolnim odnosima. Američki ginekolozi postali influenceri

Budući da seksualni odgoj u američkim školamapodliježe brojnim zabranama, poznati doktori koji su ujedno i influenceri odlučili su se mladima obratiti na društvenim mrežama, piše The Guardian.

Tako plastički kirurzi i dermatolozi svakodnevno objavljuju videozapise u kojima komentiraju kakve su promjene na svome licu radile neke poznate osobe, ali i daju savjete tinejdžerima o brizi njihove kože. Stomatolozi pak objavljuju o pravilnoj higijeni zubiju i usne šupljine te u kojim situacijama bi netko hitno trebao kod zubara.

Među njima su se i našli i ginekolozi koji "hashtagom" #OBGYN s preko 5 milijardi pregleda tinejdžerima nude sadržaj tzv. "zdravstvenog sata kakav bi mladi željeli imati u srednjoj školi".

Jedna od njih je doktorica Jennifer Lincoln. S 2,8 milijuna pratitelja na TikToku i podcastu odgovara na sva pitanja o seksu.

"Postoji mnogi koji ne znaju kako uopće pristupiti ovim stvarima", kazala je Lincoln. "Pratitelji pitaju o svemu, od kontracepcije do testa za trudnoću. To su osnovne stvari za koje smo se nadale da su pokrivene seksualnim odgojem", istaknula je i dodala kako to ipak nije slučaj u većini američkih država.

Poništenjem presude Roe protiv Wadea iz 1973. godine američki je Vrhovni sud ukinuo ustavno pravo na pobačaj čime su se počele zatvarati brojne klinike diljem zemlje koje su pružale takav zahvat, a Internetom su se počele širiti dezinformacije o pobačaju te rodnom identitetu i seksualnosti kao i načinima kontracepcije. Osim toga, u brojnim su američkim školama učenici ostali marginalizirani bez seksualnog odgoja.

Upravo su se zbog ovakvih problema u državi javila zabrinutost za seksualno zdravlje pa su se liječnici odlučili obratiti mladima na društvenim mrežama na kojima i provode većinu svog vremena.

Uz Lincoln na TikToku je popularna i doktorica Danielle Jones.

"To je dobro mjesto za seksualni odgoj i razbijanje mitova o stvarima koje utječu na mlađe", kazala je.

I ima mnogo mitova koje treba razbiti. Iako školski sustavi tvrde da djecu poučavaju o seksualnosti, u mnogima u takav odgoj jedino ulaze predavanja o apstinenciji, govore liječnike, a tvrde i da su mladi zabrinuti i zbog (ne)dostupnosti kontracepcije.

"U državama poput Teksasa ljudi su zabrinuti jer ne znaju koga mogu sigurno pitati za kontracepciju", pojasnila je i dodala da tinejdžeri smatraju kako ni ne znaju mogu li vjerovati svojim liječnicima.

Lincoln smatra kako bi svi liječnici trebali biti transparenti o onome što znaju, a što ne i svojim pacijentima dati sve informacije o kontracepciji i pobačaju te spolnim odnosima, neovisno o njihovim uvjerenjima.

