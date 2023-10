u jesen su aktivniji Grizli napao i ubio dvoje izletnika u Kanadi: Pronašli su ga i eutanazirali

Razlog zašto vidimo sve više napada je što sve više ljudi izlazi u prirodu, a nisu educirani o medvjedima", rekao je Kim Tichener iz udruge Bear Safety and More i dodao kako podaci pokazuju da 14 posto napada grizlija u svijetu dovodi do smrtnih slučajeva