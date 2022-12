'Hrvatska je mirno i metodično cijedila život i radost iz Brazila': Ovako svjetski mediji pišu o Vatrenima

Hrvatska je u polufinalu Svjetskog prvenstva u Kataru! Hrvatska je reprezentacija porazila Brazil koji su po mnogima bili veliki favoriti za zlato. Dok u Hrvatskoj vlada apsolutna euforija i veselje, svjetski mediji isto su tako oduševljeni i svakako šokirani ishodom današnje utakmice. Svi pišu o genijalnom trijumfu Hrvata, od britanskog The Guardiana i BBC-a do američkog The New York Timesa.

"Čini se da na stadionu vlada opći osjećaj nevjerice. Mnogi od brazilskih navijača ostaju na mjestu, možda kako bi sportski čestitali Hrvatskoj dok oduševljeni pobjednici poziraju sa svojom zastavom za fotografiju momčadi. Ili su možda samo u šoku. Brazil je sigurno mislio da je stigao do polufinala. Kakva je ovo priča o Svjetskom prvenstvu! Jedna za vijeke vjekova. Neymar je u suzama. Pogođen tugom. Srušio se na pod i Thiagu Silvi se morao namučiti da ga podigne na noge. Lijepo je gledati kako Hrvatska slavi; nije tako lako gledati Brazil kako se miri s onim što se dogodilo", piše The Guardian.

I britanski BBC prenosi veliku pobjede Hrvatske: "Hrvatsko slavlje još uvijek traje. Igrači, treneri, osoblje, djeca - zapravo, svi - vani su na terenu i poziraju za momčadsku fotografiju. Kakav trenutak za ovu malu balkansku naciju koja nastavlja trčati iznad svoje težine u svjetskom nogometu".

"45 minuta, zatim 90, a zatim još 15, Brazil je isprobao sve alate iz svog značajnog arsenala. Kako je frustracija rasla, trener je poslao nove napadače, a njegov tim se okrenuo nekim mračnijim umijećima nogometa: skokovima i padovima, hinjenim bijesom i povlačenjem za majicu, apelima suca za pravdu ispruženim rukama. Ništa od toga nije uspjelo. Hrvatska je u petak mirno i metodično cijedila život i radost iz Brazila. Hrvatska, protivnici bi do sada trebali znati, sa Svjetskog prvenstva ne izlazi bez borbe", piše The New York Times.

"Dominik Livaković ponovo je bio zvijezda predstave za Hrvatsku, sa svojih 11 obrana postavivši novi rekord na utakmici Svjetskog prvenstva i osigurao povijesnu pobjedu na Svjetskom prvenstvu", piše Marca.