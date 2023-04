Hrvatski astronom Ante Radonić o misterioznom bljesku: 'To je česta pojava'

Bljesak iznad Kijeva, koji je sinoć uznemirio Ukrajince jer su mislili da se radi o ruskom napadu, komentirao je hrvatski astronom Ante Radonić i objasnio da se vjerojatno radilo o meteoritu, piše 24sata.

Rekao je da se očito radilo o meteoritu i dodao da iako se vjerojatno radilo o malom objektu, bljesak koji nastaje prilikom ulaska meteorita u zemljinu atmosferu može biti puno jači te ih često poprati neobičan zvuk.

"Sigurno je njegova putanja snimljena radarima, ali se to jako brzo dogodi, u nekoliko sekundi pa je teško reagirati isti tren, ali je i to moguće. No radari inače hvataju područje koje je važno za avijaciju, a kod meteorita to su velike visine", rekao je Radonić i dodao da, na sreću, rijetko dođe do ljudskih žrtava.

Radonić je objasnio da se radi o čestoj pojavi.

"Nedavno je bila takva situacija u Francuskoj. U Hrvatskoj se jedno tijelo vidjelo prije zagrebačkog potresa, a komadići tog raspadnutog meteorita su pronađeni u Sloveniji", dodao je.

Podsjetimo, bljesak koji je obasjao nebo iznad glavnog ukrajinskog grada izazvao brojna nagađanja.

U Kijevu se sinoć čak aktivirala i uzbuna za zračni napad.

Nakon što su kijevski dužnosnici rekli da sumnjaju kako se radi o NASA-inom satelitu, američka je svemirska agencija to ubrzo opovrgnula.

Ukrajinske su zračne snage potom pretpostavile da je moguće kako se radi o meteoritu te isključile mogućnost ruskog napada.