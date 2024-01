U Poljskoj je u tijeku velika politička kriza, a moglo bi se reći da je hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu Ladislav Ilčić u prvim redovima borbe svojih istomišljenika iz stranke Pravo i pravednost (PiS) protiv nove Vlade Donalda Tuska. U četvrtak su u Varšavi, ispred zgrade poljskog parlamenta, demonstrirali deseci tisuća pristaša (PiS), a na pozornici, tik iza glavnog govornika, lidera PiS-a Jaroslawa Kaczynskog, kamere su uhvatile Ilčićevo lice.

Sada je objasnio kako se našao na tom masovnom političkom prosvjedu protiv vlade jedne države članice Europske unije, motiviranom uhićenjem bivšeg ministra unutarnjih poslova Mariusza Kaminskog i njegovog zamjenika Macieja Wasika, optuženih za zlouporabu položaja.

"Normalno je to, PiS me je pozvao na skup kao potpredsjednika skupine Europskih konzervativaca i reformista. Bili su sa mnom i naši zastupnici iz drugih zemalja. Ja bih podržao zahtjeve PiS-a čak i da nisam s ljudima iz te stranke u istoj skupini u Europskom parlamentu jer to za što se oni zalažu danas nije važno samo za Poljsku, nego za cijeli EU", rekao nam je Ilčić za Novi List.

"Meni je razumljivo da svaka vlast želi imati utjecaj na medije, ali to se mora realizirati kroz određene zakone. Protuzakonito je postupanje kada ministar napiše nekakav dekret prema kojem urednik na javnoj televiziji neće više biti postojeći, nego netko drugi... Nestrpljivost koju Tusk pokazuje u želji da ovlada poljskim medijima zaista je problematična", tvrdi zastupnik koji je u Europski parlament ušao s liste Hrvatskih suverenista i to kao zamjena za Ružu Tomašić nakon što se ona umirovila.

U Hrvatskoj nije rijetkost zlouporaba položaja visokih državnih dužnosnika, ali Ilčić je uvjeren da Kaminski i Wasik nisu krivi za ono za što su nedavno osuđeni.

Naveo je i da se Tusk "služi boljševičkim metodama u cilju zaštite starih komunističkih struktura". Iako je stav Bruxellesa bio da je PiS-ova vlast bila prijetnja vladavini prava u Poljskoj, zbog čega su toj članici Unije bila blokirana velika financijska sredstva iz europskih fondova, Ilčić smatra da je stvarnost upravo suprotna.

"U osam godina PiS-a, vladavina prava nije bila ugrožena, a jest sada nakon što je Tusk postao premijer. Događa se da se u europskim državama donese odluka koja je pravno sporna, ima toga i u Hrvatskoj, pa ih Ustavni sud ponekad ukida. Poljska u vrijeme PiS-a nije unutar EU nimalo prednjačila po takvim odlukama, kao što je to učestalo prikazivano u europskom manistreamu" naveo je Iličić.

