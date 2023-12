Hrvatski veleposlanik u Grčkoj za Danas: 'Teoretski je moguće da prvi BBB-ovci budu pušteni za vikend'

Hrvatski veleposlanik u Grčkoj Aleksandar Sunko potvrdio je za RTL Danas da je upravo u tijeku donošenje odluke o puštanju prvih 30-ak pripadnika Bad Blue Boysa na slobodu uz polaganje jamčevine, a neslužbeno je potvrdio da se može očekivati još ovakvih odluka. Kazao je i kako je moguće da svi pritvoreni Hrvati budu pušteni uz jamčevinu i mjere opreza, no to u ovom trenutku ne može garantirati.

Koje su informacije koje nam možete dati u ovom trenutku?

U ovom trenutku nam je poznato, i to iz službenih izvora sa suda i Ministarstvo pravosuđa, da je u tijeku donošenje odluke o puštanju skupine od 30-ak hrvatskih državljana uvjetno na slobodu uz polaganje jamčevine. Same odluke će biti isprintane u idućim satima pa očekujemo da ćemo ih u ponedjeljak ujutro imati.

Kada će tih prvih 30 navijača moglo izaći na slobodu?

Čim polože jamčevinu o čemu će razgovarati sa svojim odvjetnicima. Očekujem isto tako tijekom vikenda ili početka idućeg tjedna.

Je li moguće već za vikend da izađu s obzirom na to da se ponedjeljak spominjao?

Teoretski je moguće, a praktički je to samo pitanje bankovnih transfera vezanih za jamčevinu koji se mogu ili ne mogu odvijati neradnim danima. To vam sada ne mogu reći.

Treba li očekivati još odluka nakon puštanja ovih 30?

Neslužbeno saznajemo da da.

Je li moguće da svi budu pušteni uz jamčevinu i mjere opreza?

Moguće je, ali vam to ne mogu jamčiti.

Što je s njihovim transferom u Hrvatsku? Jesu li tu neke sigurnosne prijetnje, kako će to sve teći?

Prema našim sadašnjim saznanjima i sigurnosnoj analizi, problem je prije svega operativan i tehnički, a ne sigurnosni. Sigurnosna situacija se s naše strane i sa strane mjerodavnih službi procjenjuje uglavnom dobrom. Ono što će hrvatska diplomacija napraviti je ono što radi od početka. Dakle, jednako kao što su hrvatska Vlada i premijer te mjerodavni ministri su od početka u kontaktu sa svojim grčkim kolegama, tako smo mi od početka u kontaktu s ustanovama u koje su raspoređeni hrvatski državljani, nudimo im konzularnu pomoć. Vjerujem da ćemo moći ponuditi im i operativnu i tehničku pomoć vezanu za njihov transfer u Hrvatsku, ali pričekajmo da izađu i da vidimo koji su točno njihovi zahtjevi.

Podsjetimo, od scena tučnjave pripadnika Bad Blue Boysa u Ateni do prvih odluka suda da mogu na slobodu prošlo je točno četiri mjeseca. Odvjetnik većine Hrvata Athanasios Kaimenakis ranije je za RTL objasnio da za njihovo puštanje postoji uvjet, a to je da moraju platiti jamčevinu te da će imati zabranu vraćanja u Grčku, odnosno neće moći gledati bilo kakvu sportsku utakmicu.

Kaimenakis je predlagao da iznos jamčevine bude 1000 eura po osobi.

Boysi suđenje neće izbjeći, ali ne moraju dolaziti, odnosno može ih zastupati odvjetnik. Tereti ih se po 12 točaka optužnice među kojima je ona za kriminalno udruživanje, posjedovanje eksploziva do urote.

