NEOBIČAN GOST Htio popiti kavu na terasi pa tamo zatekao kojota: Na prvu mislio da je ozlijeđen, a ovom se samo nije dalo ustati

Foto: Njega i kontrola životinja San Francisco /Facebook

"Stigao sam i stupio u kontakt s vlasnikom koji me odveo u dvorište i pokazao mi kojota koji se udobno odmarao na kauču na njegovoj vanjskoj terasi. Prišao sam kojotu i počeo pričati s njim, govoreći mu da je vrijeme da ustane. Pogledao me, ustao, dobro se protegnuo i otišao do ruba dvorišta", napisao je službenik za kontrolu životinja Mullen na Facebooku