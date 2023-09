Predsjednik Zoran Milanović komentirao je danas napetost na sjeveru Kosova, a na pitanje koji je položaj hrvatskih vojnika tamo rekao je: "Hrvatska vojska ima izuzeće. Sve je detaljno osmišljeno, naši vojnici neće ovdje sudjelovati."

Nastavio je da je pozorno slušao srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića o stanju na Kosovu pa komentirao da je pitanje zašto su ti ljudi naoružani bili na Kosovu.

"Čak i ako ih Srbija nije naoružala. Mi moramo dokazati da Srbija stoji iza toga. Ali činjenica je da su se neki momci smucali naoružani u uniformama koje su mogle kupiti na e-bayju na sjeveru Kosova i onda ih je kosovska policija proganjala. Je li to trebao raditi KFOR, a ne kosovska policija? Što su ti Srbiji radili naoružani tamo, da čuvaju ognjišta, ne pije vodu? Netko je te ljude naoružao i to za borbena djelovanja - to nisu veseli dimnjačari, nego ljudi koji su obučeni da nekoga ubiju ili da zaštite nekoga kome je ugrožen život, a takvih podataka nema", rekao je predsjednik.

Podsjetio je da je u UN-u jedino on uz albanskog predsjednika pozvao na priznanje Kosova i da im "daju pravo na život".

"Srbija se tome jako protivi, pa je Vučić rekao 'možete sve - da nas pobijete, ali Kosovo vam priznati nećemo'. Kakva je to izjava nakon 20 godina od napada NATO-a na Srbiju? Kosovo je priznato, Hrvatska ga je priznala, idemo je formirati kao državu konačno!", rekao je Milanović i nastavio komentirati stanje u BiH.

Naveo je okladu za koju je rekao "da nikad neće biti realizirana".

"Kao što kažem takozvanoj međunarodnoj zajednici - ne maltretirajte Srbe u BiH, sutra bi ljubav Milorada Dodika prema Kremlju prestala kad bi se BiH dala jasna europska perspektiva. Odoše oni za onim koji nudi više - to je tisuću posto! Ali treba hraniti bulumentu birokrata, trećepozivaca, pametnih mudroslovaca koji će iz Sarajeva uređivati svijet da bi sutra bio bolji. To si sami radimo, tamo nema malignog ruskog utjecaja. Tamo ima malignog utjecaja nas samih", istaknuo je.

Podsjetimo, u nedelju u Banjskoj ubijena su trojica napadača, dok je šest osoba uhićeno. Grupa naoružanih i maskiranih ljudi upala je u manastir. Imali su zolje i minobacač.

Beograd umiješan? Jedan od ubijenih bio je Vulinov tjelohranitelj

Najnovije informacije o napadu na kosovsku policiju objavio je ministar unutrašnjih poslova Kosova Xhelal Sveçla

"Jučer smo kroz video snimak svjedočili prisustvu glavnog zločinca i vođe terorističke akcije Milana Radojičića. U međuvremenu, danas je potvrđeno da je jedan od ubijenih koji je također sudjelovao u tom činu Bojan Mijailović, tjelohranitelj srpskog šefa BIA Aleksandra Vulina, tijekom posjete Republici Kosovo 2013. godine", stoji u objavi Sveçle.

Ministar je ponovio svoj stav kako je Srbija direktno involvirana u napad.

"Država Srbija je vodeća ruka uključena u ovaj teroristički napad usmjeren na destabilizaciju Republike Kosovo. Za to već postoji formalna i strukturna veza između umiješanosti Aleksandra Vučića u napad 24. rujna u Banjskoj, Milan Radoičić, kao potpredsjednik Srpske liste i tjelohranitelj Aleksandra Vulina, šefa BIA. Obojica su sankcionirani i na američkoj crnoj listi. Ovo dvoje su najbliži ljudi srbijanskom predsjedniku", dodaje Sveçla.

Ističe kako je ovo dokaz da se Srbija nije promijenila od 1990-ih, od vremena Miloševićevog režima.

