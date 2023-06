Ekstremne vrućine u Indiji: Stotine umrlo od toplinskog vala na sjeveru zemlje?

Najmanje 54 osobe umrle su u distriktu u indijskoj saveznoj državi Uttar Pradesh na sjeveru zemlje, objavio je list Times of India u ponedjeljak, a vlasti istražuju jesu li smrti prouzročene toplinskim valom u tom području.

Dodatnih 45 ljudi je umrlo u susjednoj saveznoj državi Bihar, objavile su lokalne novine.

Indijski meteorološki zavod (IMD) je prošli tjedan izdao crveno upozorenje zbog ekstremnih vrućina u nekim krajevima zemlje, uključujući Uttar Pradesh i Bihar.

Vlada je rekla da istražuje uzrok smrti, do kojih je došlo tijekom tri dana prošlog tjedna u distriktu Ballia u Uttar Pradeshu, oko 970 kilometara jugoistočno od New Delhija.

"Smrti su se dogodile u distriktu, no veoma je teško reći je li se to zbilo zbog toplinskog vala", rekao je za Reuters Ravindra Kumar, najviši administrativni dužnosnik u distriktu, no nije potvrdio broj umrlih.

"Nekoliko smrtnih slučajeva je povezano sa starošću, a neki imaju drukčije razloge. Nema konkretnih dokaza da iza ovih smrti stoji toplinski val", dodao je.

Vlada je otpustila Diwakara Singha, glavnog medicinskog dužnosnika u državnoj bolnici u Balliji, zato što je rekao da su smrti uzrokovane vrućinama.

Zamjenik glavnog ministra u državi Brajesh Pathak je na društvenim mrežama kazao da je Singh uklonjen sa svog položaja zbog "neodgovorne izjave".

Temperature su se proteklih dana u Balliji približile 45 Celzijevih stupnjeva, pri čemu energetska kriza pogoršava situaciju.

Najmanje 45 osoba je u Biharu izgubilo svoje živote zbog bolesti povezanih s vrućinama, objavio je list Hindustan Times. Dužnosnici u Patni, glavnog gradu Bihara, nisu odgovarali na pozive.

Dok se očekuje da će se toplinski val nastaviti u nekim krajevima u ponedjeljak, dijelovi savezne države Assam na sjeveroistoku zemlje suočavaju se s poplavama izazvanim obilnim kišama.

"Intenzitet oborina u Assamu i drugim sjeveroistočnim državama će vjerojatno narasti ovog tjedna. Očekuje se da će mnoga mjesta primiti ekstremno obilnu kišu ovaj tjedan, što bi moglo dovesti do poplava", rekao je viši dužnosnik iz IMD-a.