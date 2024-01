Isplovio najveći kruzer na svijetu! Dug 365 metara, ima 20 paluba i 40 restorana, a sreću mu poželio i Messi

Najveći kruzer na svijetu isplovio je iz Miamija, Florida, na svoje prvo putovanje. No, postoje zabrinutosti zbog emisija metana s plovila.

Brod Icon of the Seas dugačak je 365 metara (1,197 stopa), ima 20 paluba i može primiti maksimalno 7,600 putnika. Vlasnik mu je Royal Caribbean Group.

Plovilo kreće na sedmodnevno putovanje po Karibima, a zabrinutost izaziva to što će brod, pokretan ukapljenim prirodnim plinom (LNG), ispuštati štetni metan u zrak. Iako LNG sagorijeva čišće od tradicionalnih morskih goriva poput lož-ulja, postoji rizik da nešto plina pobjegne, uzrokujući ispuštanje metana u atmosferu.

Izgrađen je u brodogradilištu u Finskoj, registriran na Bahamima i ima sedam bazena i šest vodopada.

Izgradnja mu je koštala 2 milijarde dolara, a ima više od 40 restorana, barova i salona.

"Ovo je korak u pogrešnom smjeru", izjavio je Bryan Comer, direktor Marine Programme u International Council on Clean Transportation (ICCT).

"Procijenili bismo da korištenje LNG-a kao morskog goriva emitira više od 120 posto više stakleničkih plinova tijekom životnog ciklusa nego morsko gorivo na bazi plina", rekao je.

Royal Caribbean tvrdi da je Icon of the Seas 24 posto energetski učinkovitiji od onoga što zahtijeva Međunarodna pomorska organizacija za moderna plovila. Tvrtka planira predstaviti brod s nultom emisijom do 2035. godine.

Industrija krstarenja jedan je od najbrže rastućih sektora turizma, s posebnim interesom mladih ljudi za krstarenjima, prema trgovinskom udruženju Cruise Lines International Association.

Navodi se da je industrija krstarenja doprinijela sa 75 milijardi dolara globalnom gospodarstvu u 2021. godini.

U četvrtak je argentinski kapetan Lionel Messi, osvajač Svjetskog kupa, koji trenutno igra za Inter Miami, sudjelovao u ceremoniji imenovanja broda. Viđen je kako postavlja nogometnu loptu na posebno izrađeni stalak kako bi pokrenuo tradicionalno lomljenje boce šampanjca na pramcu plovila kao "ritual sreće".

