posljednje zbogom Ispraćaj Sinead O'Connor: Cvijeće, pjesma, zastave i mnoštvo obožavatelja

Uz cvijeće i pjevajući "Nothing Compares 2 U", stotine Iraca ispratile su u utorak ujutro u južnome Dublinu pogrebnu povorku koja se formirala za vozilom s lijesom Sinead O'Connor, koja je krajem srpnja pronađena mrtva u svome londonskom domu. Iznenadna glazbeničina smrt u dobi od 56 godina izazvala je lavinu emocija i lijepih riječi koje su joj u Irskoj i svijetu uputili brojni obožavatelji, kolege i prijatelji. O'Connor je svjetsku slavu postigla 1990. pjesmom "Nothing Compares 2 U", koju je napisao američki glazbenik Prince. Nakon privatne ceremonije održane ujutro u Dublinu u prisutnosti irskoga predsjednika Michaela Higginsa i premijera Lea Varadkara, pogrebna povorka prošla je obalom gradića Braya, smještenog južno od Dublina, u kojemu je O'Connor živjela 15 godina. Državna televizija RTE je izvijestila da su se obojica kasnije pridružila obitelji na privatnom pogrebu. I u Brayu je povorku dočekalo mnoštvo Sineadinih obožavatelja koji su na vozilo s lijesom bacali cvijeće i pjevali njezine hitove. Ispred povorke je polako vozio VW kombi ukrašen zastavom duginih boja. Iz zvučnika pričvršćenih na njegovu krovu glasno je puštana Marleyeva "Natural Mystic". "Mislim da je imala hrabrosti javno reći puno stvari koje smo svi osjećali", rekla je Gemma Byrne (47), koja se do Braya vozila vlakom iz grada Drogheda 90 minuta kako bi odala počast omiljenoj pjevačici. "Sinead je voljela živjeti u Brayu", rekli su pjevačicini rođaci, dodajući kako "pogrebnom povorkom obitelj želi stanovnicima pružiti priliku da iskažu svoju ljubav prema Sinead i da joj kažu posljednje zbogom". Povorka je prošla i pokraj Sineadina doma na obali, ispred kojega su nakon vijesti o njezinoj smrti 26. srpnja mnogi obožavatelji položili mnoštvo cvijeća i vijenaca. Prije polaska povorke imam Umar Al-Qadri, voditelj Irskoga muslimanskog vijeća izmolio je molitvu u znak sjećanja na Sinead, koja je 2018. prešla na islam, promijenivši ime u Shuhada 'Sadaqat.