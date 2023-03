Španjolka Ivana Moral (48) dobila je na sudu 205 tisuća eura odštete nakon razvoda od bivšeg muža i to za 25 godina koliko je svakodnevno sama radila kućanske poslove i vodila brigu od djeci.

Sutkinja u Malagi rekla je da je Ivana dokazala kako je radeći kućanske poslove zaradila plaću za puno radno vrijeme. I to brigom za obiteljski dom i djecu nakon što je morala dati otkaz. Sud je izračunao da to vrijedi tih 205 tisuća eura, i to na temelju minimalne mjesečne profesionalne plaće za četvrt stoljeća koliko su Ivana i njezin suprug bili u braku. Njezin bivši muž mora joj plaćati i mirovinu od 500 eura mjesečno, kao i 400 i 600 eura svojim dvjema kćerima, od 20 i 14 godina.

Njezina odvjetnica je rekla da dok je njezin suprug gradio karijeru, ona je stala bila sam kod kuće s djecom i vodila kućanstvo.

"Bila je njegova podrška, njegova sjena. Radila je sve kako bi se on mogao u potpunosti posvetiti karijeri i postati netko", rekla je odvjetnica.



Ivana Moral je kazala da je sretna i zadovoljna presudom jer je sve vrlo pošteno.

"Sretna sam i zadovoljna. Nadala sam se i očekivala ovakvu presudu i mislim da je to zasluženo i vrlo pošteno. Nije riječ o novcu, nego o priznanju koje sam dobila za sve što sam radila ovih 25 godina, s ljubavlju, hrabrošću. Za sve što sam u naš zajednički život uložila", kazala je Moral te dodala kako je godinama bila apsolutna podrška suprugu u poslu i u obitelji.

"Tijekom 25 godina braka brinula sam se o kćerima, mužu i kući. Moj dom je u tih 25 godina bio uvijek besprijekorno čist, sve sam organizirala, sve vodila. Za sebe nisam imala vremena. Sada je napokon priznato da se bila posvećena isključivo kućanskim poslovima i djeci i da je to bio moj posao. Odustala sam od posla, od stvari koje sam voljela, jer se morala posvetiti mužu, djeci i kući", ispričala je Ivana Moral.

Ona i bivši suprug su se vjenčali 1995. godine, a razveli 2020.

Ivani je nakon razvoda palo samopouzdanje, nije imala posao i nije mogla živjeti na način na koji je godinama navikla.

"Činjenica da nemate ekonomsku neovisnost je gubitak, veliki gubitak", istaknula je Moral.

Na sudu je opisano kako je tijekom braka njezin suprug izgradio uspješan posao s teretanama kao da ima i farmu maslinovog ulja od 70 hektara, koja je procijenjena na 4 milijuna eura.

Ivana nije bila svjesna da postoji mogućnost odnosno da ima pravo dobiti priznanje i novac za sav rad koji je obavljala 25 godina.

"Kad sam saznala, a rekla mi je moja odvjetnica, bila sam potpuno šokirana. Tada sam sama sebi rekla da je ovo znak i da moj slučaj mora postati presedan. Ako smo mi žene svoju dužnost tako dobro obavile, kao žene unutar obitelji, zašto nećemo tražiti pravo, koje je tu, utvrđeno i regulirano zakonom", kazala je.

Premda presuda nije konačna i na nju se može uložiti žalba, sud je zaključio da je Moral u dovoljnoj mjeri dokazala da je radila puno radno vrijeme brinući se za dom i njihove djevojčice.