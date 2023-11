Predsjedniku najveće bošnjačke stranke u BiH Bakiru Izetbegoviću ukinuto je policijsko osiguranje, no agenciji koja je za to nadležna trebalo je gotovo godinu dana da shvati kako je on u mirovini i ne obnaša nikakvu državnu dužnost pa nema ni pravo na takvu vrstu zaštite, prenose u srijedu lokalni mediji.

Ravnatelj Ravnateljstva za koordinaciju policijskih tijela (DKPT) BiH Enes Karić potvrdio je kako je donio odluku da se Izetbegoviću ukine policijsko osiguranje. Do sada su njegovu kuću pripadnici ove policijske agencije bez posebnog razloga čuvali 24 sata dnevno, a ta je činjenica postala razvidna nakon što su policajci početkom tjedna spriječili kurire Kliničkog centra u Sarajevu (KCUS) da Izetbegovićevoj supruzi Sebiji uruče rješenje o smjeni s dužnosti ravnateljice KCUS-a.

Dva su se skandala, koja su se svela na zloporabu političkog utjecaja, tako ispreplela, a prvi rezultat je odluka koju je u utorak donio Karić.

"Poništena je ranija odluka (bivšeg ravnatelja Ravnateljstva) o pružanju osiguranja nakon što sam dobio informacije od policijskih agencija. Utvrđeno je da nema razloga za osiguranjem. Odluka je već stupila na snagu", kazao je ravnatelj DKPT kako ga citira "Dnevni avaz".

Čelnik Stranke demokratske akcije (SDA) ranije je imao pravo na policijsko osiguranje temeljem zakona kao član kolegija Doma naroda parlamenta BiH, no njemu je taj mandat istekao još u listopadu 2022., a od tada je i službeno u mirovini.

Odluku o tome da mu se osiguranje produži donio je bivši ravnatelj DKPT Mirsad Vilić na temelju preporuke Obavještajno-sigurnosne agencije (OSA), na čijem je čelu tada bio Izetbegovićev čovjek od povjerenja Osman Mehmedagić.

I njega i Vilića nova je vlast smijenila, no Izetbegović je osiguranje zadržao sve do sada. U međuvremenu je uspio osigurati još jedan četverogodišnji mandat na čelu SDA s ambicijom da se ponovo vrati na vlast, no njegovoj supruzi karijera je ugrožena jer je sada na red došla njena smjena s pozicije ravnateljice Kliničkog centra.

Sebiji Izetbegović Senat Sveučilišta u Sarajevu ranije je oduzeo doktorat i magisterij iz medicinskih znanosti nakon što je utvrđeno da nije na zakonit način okončala postdiplomski studij kojega je 1993. godine upisala u Zagrebu. Zbog toga je ostala bez mjesta redovite profesorice na Medicinskom fakultetu u Sarajevu, no bivši Upravni odbor KCUS-a, koji je bio pod utjecajem SDA, nije pokrenuo postupak njene smjene s mjesta ravnateljice, iako je ona ostala bez zakonskih uvjeta za obnašanje te dužnosti. Postupak njene smjene tek je sada pokrenuo novi Upravni odbor imenovan prije dva tjedna.

Kako bi to blokirala, Sebija Izetbegović izbjegava preuzeti rješenje o smjeni na koje se ima pravo očitovati prije nego ono postane važeće.

Kada su joj rješenje poslali poštom na adresu nije ga preuzela, a potom je policija spriječila kurira KCUS-a da joj tu odluku osobno dostavi na kućnu adresu.

Redoviti mandat Sebiji Izetbegović na mjestu ravnateljice KCUS-a istječe početkom naredne godine.

